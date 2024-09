Virginia Fonseca sofre com fortes dores após o parto: 'Sem ar'

Após ter seu terceiro parto, Virginia Fonseca sofre com fortes dores e faz desabafo; influenciadora relatou que desta vez está pior

A influenciadora Virginia Fonseca relatou nesta terça-feira, 10, dois dias após o parto de José Leonardo, seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, que está sofrendo fortes dores. Com bastante cólica depois do bebê sair de sua barriga, ela falou que está se surpreendendo.

Isso porque, a empresária já teve outros dois partos, mas comentou que dessa vez a sensação está bem intensa. Vale lembrar que as cólicas pós-parto acontecem porque o útero fica contraindo até voltar seu tamanho normal, o de antes da gestação.

"É uma dor que eu fico sem ar, não é normal não", relatou o que está sofrendo. "É realmente mais puxado", falou após receber mensagens de mamães que passaram pela situação. "É justo que muito custe, o que muito vale", refletiu sobre aumentar sua família.

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca relatou uma questão com o recém-nascido. A famosa comentou que ele é bastante preguiçoso e que até então não havia visto seu olho totalmente aberto.

É bom lembrar que a empresária fechou o andar da maternidade e personalizou todo o espaço com o tema escolhido para o seu caçula. No local, ela está recepcionando amigos e familiares com várias lembrancinhas.

Horas após o nascimento do menino, Virginia quase desmaiou ao tentar tomar banho. Depois de se recuperar, ela gravou alguns momentos com o recém-nascido no local.

Virginia Fonseca fala da reação das filhas ao conhecerem o irmão

Algumas horas após o nascimento de José Leonardo, Virginia Fonseca recebeu as filhas, Maria Alice e Maria Flor, na maternidade. A duplinha da empresária com o cantor Zé Felipe foi conhecer o irmão caçula na manhã desta segunda-feira, 09, e reagiram positivamente.

Ainda deitada, a apresentadora do SBT contou que ficou muito feliz com o encontro do trio. A famosa então comentou que as Marias foram muito fofas ao verem o bebê. Inclusive, elas apareceram no quarto pedindo para segurá-lo e o chamando de irmão para tentarem acordá-lo. Veja mais aqui.