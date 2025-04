Poliana Rocha se impressiona com beleza do neto: 'Perfeição existe'

Ao ver foto do neto caçula, José Leonardo, Poliana Rocha se impressiona e compartilha registro fofíssimo com seus seguidores; confira

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, compartilhou uma novo foto de seu neto caçula, José Leonardo, que acabou de completar sete meses. Nesta terça-feira, 08, a mãe de Zé Felipe postou o registro em seus stories e deixou os seguidores babando com ela.

No clique, tirado na mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, o bebê apareceu todo tranquilo e contente. Bem confortável, o herdeiro mais novo do cantor com Virginia Fonseca surgiu deitado em uma rede e ostentando suas perninhas fofas.

"A perfeição existe", disse a mulher do sertanejo ao ver o menino sorrindo para a câmera enquanto estava descansando com muita fofura.

Ainda no último domingo, 07, Poliana Rocha postou fotos com os netos combinando looks. Na ocasião, José Leonardo e as irmãs, Maria Alice e Maria Flor, surgiram com roupas personalizadas para o sétimo mesversário dele. A festinha teve um tema diferenciado.

Poliana Rocha fala sobre reunir os filhos de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, falou sobre como é reunir os filhos do sertanejo em sua casa. Alguns dias após recepcionar os herdeiros do amado na fazenda Talisma para o aniversário de João Guilherme, a loira respondeu quando acontecerá novamente o encontro de todos.

A mãe de Zé Felipe então começou compartilhando como se sente bem ao conseguir ver todos os enteados juntos. A empresária comentou que não teve a oportunidade de ter irmãos e que admira a relação dos filhos de Leonardo.

"Gente, eu tenho um prazer imenso em ver os filhos do Leo reunidos, todo mundo que convive comigo sabe disso e não é pra provar nada pra ele não, até porque tem 30 anos de casado, eu não preciso nunca provar mais nada pro Leonardo, né? É de satisfação mesmo, da minha alma que eu sinto, eu acho que a relação de irmão é maravilhosa, acho que deve ser incrível", começou dizendo e deu mais detalhes.