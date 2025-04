Eliezer encanta ao mostrar talento de Lua como 'atriz'

Alerta fofura! Filha de Eliezer e Viih Tube, Lua impressionou internautas com atuação: "Confirmada no remake de Avenida Brasil"

Nesta segunda-feira, 7, Eliezer encantou os seguidores ao publicar um novo vídeo da filha, Lua Di Felice, que completa 2 anos nesta semana. Nas imagens, a pequena - fruto do relacionamento com Viih Tube - surgiu ao lado da mãe enquanto o casal se divertia incentivando a menina a fazer 'risada e choro de atriz'.

"Exclusivo! Lua acaba de ser confirmada como Carminha no remake de Avenida Brasil", brincou Eli na legenda da publicação, fazendo referência à vilã de Adriana Esteves na novela de 2012.

Nos comentários, os fãs se derreteram. "Atriz mais linda do mundo", disse uma seguidora. "Ela é muito fofinha", declarou outra. "A Lua é muito artista!", escreveu mais uma.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Eliezer abre o coração ao falar sobre missão religiosa

Eliezer usou as redes sociais no último domingo, 6, para falar sobre uma experiência transformadora que viveu. O influenciador digital e ex-BBB passou quatro dias em uma missão religiosa na montanha pela saúde do filho caçula, Ravi, de quatro meses, fruto de seu relacionamento com Viih Tube.

No começo do relato, ele contou que não planejava ter filhos e relembrou quando falou isso após uma dinâmica no BBB. "Eu passei 32 anos acreditando em coincidências. Eu nunca tinha assistido e nunca quis entrar no BBB, eu nunca quis ser pai, eu nunca quis ter uma casa porque eu sempre acreditei que nasci pra ser "do mundo". Ai "sem querer" eu entro no BBB, dos 22 participantes uma menina chamada Viih Tube se interessa por mim de primeira e deixa isso publico", começou.

"Eu vivi 7 monstros no programa e um deles eu tinha que cuidar de um boneco bebê e ao vivo quando o Tadeu me pergunta se eu queria ser pai eu falo "Deus me livre"… eu sou eliminado em um domingo e adivinha a primeira pessoa que eu conheço sem querer em um aeroporto pela "coincidência" do destino? Viih Tube. E olha só que "coincidência", ela engravida 2 meses depois disso… quer uma coincidência ainda maior? A Lua nasceu no mesmo domingo EXATAMENTE 365 dias (1 ano) depois que eu falei ao vivo "Deus me livre ser pai". Uma história de novela, eu sei", recordou. Veja o relato completo!

