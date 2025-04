Grávida, Nathalia Valente revela o nome do filho. Saiba o significado

Depois de descobrir o gênero do bebê no chá revelação, Nathalia Valente faz vídeo encantador para revelar qual é o nome do filho

A influencer e ex-A Fazenda Nathalia Valente está grávida pela primeira vez e já descobriu qual é o gênero do bebê em um chá revelação. Agora, ela também contou qual é o nome da criança.

Nathalia terá um menino, que é fruto do relacionamento com o ex-A Fazenda Yuri Meirelles. Ela anunciou que o filho vai se chamar Thales. A revelação do nome foi feita durante um vídeo dela pintando um body para o filho.

De acordo com a revista Crescer, o nome Thales tem origem no grego antigo e pode ter os significados de “florir” ou “ser verde”. Além disso, o nome também é associado com os significados de vitalidade, crescimento e fecundidade .

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nathalia Valente (@nathaliavalente)

Nathalia Valente mostra a barriga de quatro meses de gestação - Foto: Reprodução / Instagram

Como foi o anúncio da primeira da gravidez?

A influenciadora digital Nathalia Valente e o noivo, Yuri Meirelles, surpreenderam o público no dia 25 de março ao anunciarem que serão papais! Ex-participantes de 'A Fazenda 15', da Record TV, o casal iniciou o romance dentro do reality show e seguiram juntos após o confinamento.

A novidade foi revelada por meio de um vídeo emocionante publicado nas redes sociais. Nas imagens, Nathalia e Yuri aparecem juntos em uma praia e, ao final do registro, a influenciadora exibe a barriguinha de grávida. "Da noite pro dia tudo mudou. Agora, com o coração transbordando de amor, compartilhamos com vocês o início da nossa maior e mais bonita aventura", declarou a ex-A Fazenda no vídeo compartilhado. Em seu perfil oficial, Nathalia Valente contou mais detalhes sobre a nova fase de sua vida. Confira!