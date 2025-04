Thales Bretas choca com físico com veias e músculos à mostra; veja

Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas choca ao mostrar como está seu físico atual; médico disse estar focado em perder mais gordura

O viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, chocou ao mostrar como está seu físico atual. Nesta segunda-feira, 07, após se exercitar, o médico postou uma selfie que tirou no espelho do elevador e chamou a atenção.

Sem camisa e de shorts, o dermatologista deixou à mostra sua barriga e parte da sua perna. O profissional da saúde então provou que está com as curvas bem musculosas e até com as veias em evidência.

Com baixo percentual de gordura, Thales Bretas ainda comentou que deseja perder ainda mais. "Foco na gordura visceral", contou ele sobre seu objetivo.

É bom lembrar que, nos últimos meses, o viúvo de Paulo Gustavo morou um tempo com os filhos, Gael e Romeu, de cinco anos, na Austrália. O médico então explicou o motivo da mudança. "Eu, como muita gente, sempre tive vontade de fazer intercâmbio, mas não tive essa oportunidade jovem, nem na escola e nem na faculdade. Depois, eu me casei com o Paulo e, adultos, a gente tinha muita vontade de morar fora, mas a gente não tinha tempo por compromissos de trabalho. Aí vieram os filhos e é aquela correria, aquela confusão, não tinha a menor possibilidade de a gente morar com filho bebezinho fora. E, de repente, eu me vi numa oportunidade, eu consegui me programar aqui na clínica para isso, para viver esses seis meses intensamente com eles, e achei que também seria uma oportunidade incrível que eu não tive acesso, para eles como crianças”, disse ele.

Thales Bretas impressiona com detalhes de festão dos filhos com Paulo Gustavo

Os filhos de Thales Bretas e Paulo Gustavo (1978-2021), Gael e Romeu, completaram cinco anos e tiveram uma grande festa. Apesar de terem nascido em dias diferentes, os pequenos tiveram uma única comemoração, mas que foi grandiosa.

Em sua rede social, o médico compartilhou um vídeo exibindo os detalhes da decoração e impressionou com o tamanho do espaço. Os herdeiros do profissional da saúde com o humorista escolheram o tema da animação Minions. Veja fotos do momento aqui!