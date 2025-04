Graciele Lacerda mostra a filha dando 'piscadinha' e encanta

Ao compartilhar mais um look do dia da filha, Graciele Lacerda mostra Clara dando 'piscadinha' e explode o fofurômetro; veja

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, compartilhou mais um momento com a filha deles, Clara Lacerda Camargo, de três meses, na rede social. Nesta terça-feira, 08, a influenciadora digital gravou o momento trocando a pequena e logo em seguida exibiu o resultado.

Usando mais um look do dia estiloso, a herdeira mais nova do sertanejo deu um show de charme e simpatia. Sorridente, a bebê surgiu toda feliz em seu tapetinho de atividades e deu até a impressão de que estava dando uma "piscadinha".

Além da roupinha verde, a menina surgiu com um laço na cabeça combinando e uma pulseira em casa braço. Ainda nesta segunda-feira, 07, Graciele Lacerda encantou ao flagrar a filha sorrindo e vestindo um look rosa.

Já no domingo, 06, a empresária do ramo da saúde se impressionou com a beleza da filha. Na ocasião, ela fotografou o rosto da menina bem de perto e mostrou os grandes cílios da bebê.

Graciele Lacerda já perdeu cerca de 11 kg

Após mais de um mês da chegada de Clara, Graciele Lacerda já tinha perdido 11 kg seguindo uma alimentação saudável e respeitando seu momento . Segundo Mariana Laperrière, nutricionista da famosa, o emagrecimento é um processo individual, dependendo de vários fatores como hormônios, atividade física, sono e alimentação.

A nutricionista ainda contou que o foco principal da paciente no momento não é voltar ao peso de antes da gravidez. "A recuperação ocorre de forma gradual e progressiva e já está super evoluída principalmente para Graciele que tem 44 anos. Em um mês ela lá já perdeu 11kg . O foco agora cuidar dela e da Clara além de curtir esse momento único, que passa muito rápido e que foi muito aguardado. Com a continuidade da amamentação e mantendo uma alimentação equilibrada, ela naturalmente atingirá o peso que tinha antes da gestação", falou. Saiba mais da dieta de Graciele Lacerda aqui!