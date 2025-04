Eri Johnson volta aos palcos com a peça ‘Aluga-se Um Namorado’

O ator Eri Johnson celebra a nova temporada da peça ‘Aluga-se Um Namorado’, que estreou em 1992 e é sucesso em todo o Brasil

O ator Eri Johnson está de volta aos palcos com a peça ‘Aluga-se Um Namorado’. A estreia da nova temporada acontece no dia 11 de abril no Teatro Fernando Torres, no bairro Tatuapé, em São Paulo, e o espetáculo fica em cartaz até junho.

A peça de teatro é um sucesso de público e crítica em todo o Brasil. A estreia do espetáculo aconteceu em 1992 no Rio de Janeiro e já conquistou mais de 3,5 milhões de espectadores em todo o Brasil. A montagem não era encenada nos palcos desde 2008, quando finalizou uma longa temporada de 4 anos ininterruptos. Agora, o peça volta aos palcos para uma temporada de sucesso.

“Além de fazer rir muito, Aluga-se Um Namorado leva o público a refletir sobre um valor primordial do ser humano, a família. A comédia é muito querida pelo público. É comum encontrarmos na plateia pessoas que já viram a peça mais de duas vezes”, disse Eri Johnson.

Saiba qual é a sinopse do espetáculo:

"O espetáculo narra a história de um ator que leva a vida com muito humor, Alex Schneider (Eri Johnson), que é contratado por Sara (Juliana Knust) para interpretar o papel de seu namorado - judeu e médico – diante de sua família. Ela, cuja família segue à risca as tradições judaicas, arma esta situação porque, na verdade, tem um namorado que não é Judeu. Dá-se início, então, a uma grande e hilariante farsa. Será que os pais de Sara (Myram Rios e Raimundo de Souza) e seu irmão Joel, um psicanalista muito observador, vão descobrir a verdadeira identidade do suposto namorado? E o verdadeiro namorado, será desmascarado? Sara se apaixonará pelo ator? O enredo se desenrola entre essas questões com muito suspense e esbanjando graça", informaram.