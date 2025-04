Clara Moneke entrega maior desafio de interpretar Leona em Dona de Mim

Em entrevista à CARAS Brasil, Clara Moneke revelou mais detalhes de sua personagem Leona em Dona de Mim, novela das sete que estreia em abril na Globo

No dia 21 de abril, Clara Moneke (26) retorna às telinhas da Globo, mas desta vez como Leona em Dona de Mim. Na nova novela das sete, a atriz interpreta uma jovem que viu sua vida virar de cabeça para baixo após perder uma gestação. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz entregou qual tem sido o maior desafio neste trabalho e o que a nova personagem tem ensinado para si mesma.

"Primeiramente, estou em êxtase por essa novela, esse projeto, desde o teste quando o Alan falou comigo. Eu torci muito por esse papel como nenhum outro. Eu vim do teatro e, desde que conheci a arte, não gostava da TV, das telinhas... Tinha aquilo com a arte, com a plateia, com a adrenalina da primeira e última vez de sempre. Então, conhecer a TV para mim foi conhecer o povo e como a arte impacta o mundo, como a gente tem o poder transformador mesmo, até no Brasil tão carente de cultura. Poder contar histórias da Leo, da Kate Cristina, é contar a história de um Brasil que eu vejo, que eu acredito, de um Brasil que está num processo de mudanças e eu acredito que a arte contribua muito para essa mudança. Então, contar histórias de mulheres que vencem é o que a gente precisa cada vez mais", confessou.

A atriz ainda entregou mais detalhes de sua personagem na trama: "A Leo vem de um buraco assim, de uma fossa de sofrimento, de uma depressão que ela passa. Então tudo ali envolvido e ela começa a reencontrar vontades de viver e de conhecer a vida e o mundo por várias perspectivas que não são só românticas, mas ela entende o amor próprio de diversas outras formas. Então, o maior desafio para mim é conseguir respeitar e, de forma muito transparente, abrindo a alma dessa persona para o mundo".

"A gente é muito julgado e eu adoro que a Leona é uma mocinha completamente contraditória. Ela erra, ela está numa linha tênue entre o trambique e a correria, porque é chato falar de uma protagonista trambiqueira. Às vezes sim, quem não é, quem nunca já foi, quem nunca contou uma mentira porque às vezes precisava ajudar alguém, se safar... A realidade está no mundo, é muito bom contar uma história real dramaturgicamente com humor e trazendo assuntos tão presentes assim não só dentro da minha linha enquanto mulher negra, artista, mas temos atores PCDs, etarismo, é muito bom contar essa história", acrescentou.

"Esse é o maior desafio, respeito e dignidade por essas histórias que precisam ser contadas. A gente nunca está completamente confortável. Cada semana a gente recebe um bloco, tudo pode mudar. A gente está sempre se reencontrando nesse artesanato que é recriar esse personagem. É muito bom fazer novela por isso", finalizou.

Para a CARAS Brasil, a artista não escondeu sua felicidade ao falar sobre a estreia em mais uma novela da Globo. "Estou muito feliz com esse personagem, essa história, mas eu acredito nessa novela. Sempre que tenho tempo, gosto de ler, amo acompanhar, vai ser incrível ver essa tríade de vilões aparecendo. Estou muito animada, feliz, reafirmo que a gente precisa continuar contando essas histórias do Brasil real, de pessoas reais que por muitos anos não puderam ser retratadas. Espero que cada vez mais a gente tenha mulheres batalhadoras, mulheres chefes e a gente em toda totalidade que somos. O caminho da novela é mostrar a força feminina, mostrar para o brasileiro essa mensagem de força, de transformação", declarou.

