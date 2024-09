Virginia Fonseca fala da reação das filhas ao conhecerem o irmão

Após horas do nascimento de José Leonardo, as Marias foram à maternidade conhecer o irmão e Virginia Fonseca fala da reação das filhas

Algumas horas após o nascimento de José Leonardo, Virginia Fonseca recebeu as filhas, Maria Alice e Maria Flor, na maternidade. A duplinha da empresária com o cantor Zé Felipe foi conhecer o irmão caçula na manhã desta segunda-feira, 09, e reagiram positivamente.

Ainda deitada, a apresentadora do SBT contou que ficou muito feliz com o encontro do trio. A famosa então comentou que as Marias foram muito fofas ao verem o bebê. Inclusive, elas apareceram no quarto pedindo para segurá-lo e o chamando de irmão para tentarem acordá-lo.

"Foi tão fofo elas vendo o José, foi tão fofo, a gente filmou", disse a nora de Leonardo. "Eu tô aqui deitada, acabar de dor, de cansaço", desabafou sobre estar se recuperando após o parto do herdeiro neste domingo, 08.

É bom lembrar que a empresária fechou o andar da maternidade e personalizou todo o espaço com o tema escolhido para o seu caçula. No local, ela está recepcionando amigos e familiares com várias lembrancinhas.

Horas após o nascimento do menino, a empresária quase desmaiou ao tentar tomar banho. Depois de se recuperar, ela gravou alguns momentos com o recém-nascido no local.

Leia também:Virginia Fonseca mostra fotos inéditas do parto de José Leonardo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca revela situação de sua barriga após parto de José Leonardo

A influenciadora Virginia Fonseca revelou nesta segunda-feira, 09, algumas horas após o parto de José Leonardo como está a sua barriga. No banheiro da maternidade, a esposa do cantor Zé Felipe tirou uma foto no espelho e exibiu o seu corpo.

Usando uma calcinha fralda, item muito útil para conter o sangramento pós-parto, a empresária exibiu a situação de seu abdômen após a chegada de seu terceiro herdeiro. Já mãe de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, ela compartilhou sua realidade. Veja o clique aqui.