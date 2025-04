Com câncer, Netinho surge sorridente ao atualizar quadro de saúde

Boas notícias! O cantor Netinho compartilhou novas atualizações sobre seu estado de saúde em meio ao tratamento contra o câncer

O cantor Netinho usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 8, para compartilhar uma ótima notícia com o público. O artista, que finalizou recentemente a segunda sessão de quimioterapia, revelou como está seu quadro atual de saúde.

Ainda no hospital, Netinho publicou um vídeo em seu perfil contanto que ganhou peso. Bastante animado, o cantor surgiu sorridente ao repassar a novidade aos fãs que o acompanham. " Estou ganhando peso, estou bochechudo ", brincou ele no registro.

Na legenda, o famoso acrescentou: "Bochechudo e barrigudo! Vamos que vamos no passo do Criador com toda a fé e cheio de positividade!". Para quem não sabe, Netinho está em tratamento contra um câncer raro no sistema linfático, descoberto em março deste ano.

O artista rapidamente iniciou as sessões de quimioterapia e não esconde o quanto está confiante em relação ao tratamento. Desde que revelou publicamente o diagnóstico, Netinho tem compartilhado com os seguidores atualizações sobre sua luta.

Recentemente, o cantor explicou que deseja desmistificar o processo contra a doença e, por isso, decidiu relatar cada passo. Ao longo do relato, Netinho ainda aconselhou as pessoas que necessitam do tratamento a não sentirem medo e manter a positividade.

Confira o novo vídeo de Netinho:

Médica explica diagnóstico do cantor Netinho

Recentemente, o cantor Netinho (58) voltou a falar sobre seu tratamento contra o diagnóstico de câncer no sistema linfático. Internado em um hospital em Salvador, o músico revelou que iniciou a segunda fase da quimioterapia.

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã vascular Aline Lamaita explica que o câncer que acomete o cantor Netinho é chamado de linfoma. A especialista diz que o sistema inclui os linfonodos, que também são chamados de gânglios, o baço, a medula óssea e outros órgãos que filtram impurezas e combatem micro-organismos; confira mais detalhes!

