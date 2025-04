Dra. Fernanda Medeiros acolhe mulheres 40+ com foco em saúde íntima

A Dra. Fernanda Medeiros jamais imaginou que uma consulta ginecológica traumática aos 15 anos mudaria radicalmente os rumos de sua vida. Na época, ela queria ser médica veterinária, mas aquela experiência — fria, impessoal e desconectada — a fez perceber que havia um vazio a ser preenchido na medicina feminina. "Decidi que queria fazer completamente diferente. Comecei a anotar tudo o que eu queria e o que eu não queria nos meus atendimentos", relembra.

Foi assim que nasceu não só uma médica, mas uma mulher determinada a ressignificar o cuidado com a saúde íntima feminina. Sua abordagem hoje é pautada por escuta ativa, transparência, alinhamento de expectativas e, sobretudo, humanização. "Eu faço questão de ouvir a história da paciente e respeitar cada detalhe. A consulta começa muito antes do toque, começa no olhar e na escuta sincera", afirma. Com consultório na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Dra. Fernanda leva esses valores para cada etapa do atendimento.

O cuidado começa muito antes da consulta

A cultura de acolhimento criada por Fernanda começa muito antes da paciente cruzar a porta do consultório. Desde o primeiro contato via WhatsApp, sua equipe está treinada para escutar, acolher e entender as queixas com empatia e respeito. O consultório é um reflexo do que ela acredita ser essencial para o bem-estar: um ambiente cuidadosamente planejado para que a mulher se sinta em paz. Luzes amareladas, música suave, chás, petiscos e pequenos mimos tornam o espaço quase terapêutico. "Elas dizem que aqui esquecem todos os problemas lá de fora", conta. Esse ambiente é, segundo ela, o primeiro passo para quebrar a frieza que ainda permeia muitos atendimentos ginecológicos.

Menopausa: um recomeço possível e necessário

No meio da sua caminhada, Dra. Fernanda descobriu uma verdadeira missão: transformar a experiência da menopausa. Ela percebeu que essa fase da vida era marcada por abandono e preconceitos. "A mulher na menopausa era descartada: não servia mais para trabalhar, para se relacionar, para viver. Isso é inaceitável", pontua com firmeza. Segundo ela, muitas pacientes chegam se sentindo invisíveis. A proposta, então, é ressignificar. "Hoje, uma mulher de cinquenta anos é ativa, viaja, namora, cuida da própria vida. E vai viver mais trinta anos nessa fase. Que seja com qualidade e alegria!", defende.

Reposição hormonal: mitos, verdades e personalização

Uma das bandeiras de Fernanda é combater a desinformação em torno da reposição hormonal. Para isso, utiliza recursos visuais em suas consultas, apresenta dados científicos e explica com paciência todos os riscos e benefícios. "Muitas pacientes chegam com medo, porque ouviram que hormônio causa câncer, engorda, faz mal. Eu mostro com embasamento o que é verdade e o que é fake news", explica. Ela afirma que, salvo em casos específicos — como histórico de câncer de mama ou doenças hepáticas e cardiovasculares —, a reposição é segura e recomendada. 'Costumo dizer que é indicada para todas, exceto para quem tem contraindicação. O resto é mito', reforça."

Alternativas seguras para quem não pode fazer reposição

Mesmo para aquelas que não podem usar hormônios, a ginecologista oferece opções efetivas. Ela trabalha com antidepressivos — que reduzem em até 60% os fogachos — suplementações específicas, plantas medicinais e atenção integral aos sistemas afetados pela queda hormonal. "Os hormônios protegem cérebro, coração, ossos, bexiga, vagina. Quando eles caem, temos que compensar isso com um olhar clínico preciso e completo".

Rejuvenescimento íntimo: autoestima e saúde lado a lado

Dra. Fernanda utiliza a tecnologia FRAXX, de radiofrequência, para tratar a síndrome geniturinária, que causa ressecamento vaginal, dor na relação sexual e infecções urinárias recorrentes. "As mulheres chegam aqui desacreditadas, achando que não há mais solução. Quando percebem os resultados — mais lubrificação, menos dor, mais prazer — renascem. É muito mais do que físico, é emocional", revela. O FRAXX também estimula a produção de colágeno, devolvendo estrutura à região íntima.

Ninfoplastia: entre a dor física e o silêncio emocional

Muitas mulheres convivem com o desconforto dos pequenos lábios aumentados, mas poucas têm coragem de falar sobre isso. Dra. Fernanda recebe pacientes que relatam vergonha desde a adolescência, evitando depilação, roupas íntimas e até relacionamentos. "Já operei mulheres de sessenta anos que sonhavam com essa cirurgia desde os quinze. É libertador", diz. A ninfoplastia, além de estética, é funcional: evita fissuras, dor durante o sexo e melhora a higiene íntima. "É mais comum do que se imagina e precisa ser tratada com naturalidade e acolhimento".

Escuta ativa e linguagem acessível: pilares do cuidado

No consultório da Dra. Fernanda, ninguém é interrompida. Ela aplica um questionário com mais de 70 sintomas relacionados à menopausa, e escuta atentamente cada relato. "Validar o que a paciente sente é o início do tratamento. Quando ela entende o que está acontecendo, percebe que não está sozinha nem ficando louca. Isso muda tudo", afirma. Sua linguagem é sempre acessível, sem jargões técnicos. "A paciente precisa entender, participar, ser protagonista do seu cuidado".

Instagram como extensão do consultório

As redes sociais são um canal direto com pacientes e seguidoras. No feed, Dra. Fernanda compartilha conteúdos educativos; nos stories, mostra a rotina, as vulnerabilidades e as vitórias do dia a dia. "Sou médica, mas também sou mulher, negra, mãe, esposa. E as pessoas se identificam com isso. Elas entendem que do outro lado tem alguém de verdade", reflete. Essa conexão aumenta a confiança e aproxima ainda mais as mulheres do cuidado com a própria saúde.

Uma equipe multidisciplinar para tratar a mulher por completo

A ginecologia é o ponto de partida, mas nunca o único. No consultório de Fernanda, há nutricionista, fisioterapeuta pélvica, psicóloga e personal trainer. "Muitas pacientes dizem: 'eu não me reconheço mais'. Já vi mães que não conseguiam nem colocar o filho para a escola. A menopausa mexe com tudo. Por isso, a abordagem precisa ser integrada".

Grupo Mulheres 40+: acolhimento e transformação no emagrecimento

Preocupada com o impacto das mudanças hormonais no corpo, Dra. Fernanda criou o grupo Mulheres 40+ para tratar do emagrecimento com ciência e empatia. O projeto inclui desafios personalizados, acompanhamento e trocas entre mulheres que enfrentam o mesmo momento da vida. "O mercado transformou o emagrecimento em negócio. As pessoas só vendem canetas, sem olhar a história da paciente. Isso é perigoso e desumano", alerta. Sua consulta dura até 1h30 e envolve avaliação comportamental, emocional e fisiológica. "Prescrever sem conhecer é irresponsável. Eu quero saber da sua relação com a comida, suas dores, seus gatilhos. É sobre você".

Cursos para empoderar pacientes e atualizar médicos

A médica pretende lançar cursos voltados tanto para pacientes quanto para colegas da área da saúde. Entre os temas, menopausa, Implanon, Diu e estruturação de consultório humanizado. "Tem muito médico que ainda não sabe como tratar a menopausa. Muitos têm medo de hormônio. Quero compartilhar o que aprendi, com base em ciência e prática clínica. Quero que mais mulheres tenham acesso a profissionais que realmente saibam cuidar delas".

Mensagem final: “Nunca aceite o não”

“Nunca aceite um ‘não’ como resposta. Não aceite que sua vida acabou, que você não tem tratamento ou que precisa simplesmente aceitar a menopausa. Sempre procure profissionais atualizados, com empatia, que te escutem e te ofereçam soluções. A menopausa é apenas mais uma fase da vida, e esse um terço que ainda temos pela frente precisa ser vivido com qualidade. E isso é totalmente possível.” conclui.

Instagram: @drafernandamedeirosginecologia

Site: https://fernandamedeiros.med.br