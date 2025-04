Fernanda Paes Leme mostra jeito inusitado de fazer inalação na filha: 'Criatividade'

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar a técnica inusitada

Fernanda Paes Leme usou as redes sociais nesta terça-feira, 8, para compartilhar um novo vídeo com a filha, Pilar, que está com 11 meses.

No vídeo postado em seu perfil, a atriz e apresentadora mostra que precisou usar toda sua criatividade para conseguir fazer inalação da pequena, que é fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio, de quem se separou em janeiro deste ano.

Como Pilar não queria parar quieta, Fernanda sentou no chão e colocou a herdeira na bacia cheia de pregadores de rouba. Enquanto a menina se divertia, a mamãe tentava fazer a inalação. "Se vira na criatividade pra criança de quase um ano (que não para quieta) fazer inalação…hoje a Pilar foi pra bacia cheia de pregadores. Repara na fofurice e na boca cheia de dente", escreveu a famosa na legenda.

Os internautas ficaram encantados. "Pilar, nossa miss simpatia, mesmo precisando de inalação continua com sua risada contagiante", disse uma seguidora. "Veeeeeei, ela ri igual a você! Que amor! Adoro essa risada!", observou outro. "A fofura que é esse neném, meu Deus", falou uma fã.

Confira:

Fernanda Paes Leme manda 'alerta' para Carol Peixinho e Thiaguinho

A apresentadora Fernanda Paes Leme mandou um recado para os mais novos papais do ano, Carol Peixinho e Thiaguinho. Após saber que eles estão esperando seu primeiro bebê, a famosa, que é mãe de Pilar, enviou um alerta para eles.

A atriz postou em seus stories uma foto que mandou para o casal. Fernanda Paes Leme então exibiu a herdeira brincando na sala de casa. O local além da decoração ainda contou com os novos itens: brinquedos, cercadinho e outros objetos da bebê. Foi então que a apresentadora resolveu avisar os futuros papais do que poderá acontecer com a sala da residência deles.

"Bom dia! Mandei essa foto para o papai do ano, Thiaguinho, pra mostrar como vai virar uma das salas da casa dele e da mamãe gata, Carol Peixinho", revelou como é seu lar atualmente com a presença de Pilar. Confira a foto!

