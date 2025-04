Carol Celico se emociona ao comemorar mesversário do filho: 'Nos transformou'

A empresária Carol Celico encantou os seguidores das redes sociais mostrar a comemoração dos 11 meses do filho caçula, Rafael

Carol Celico encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar as fotos do mesversário do filho caçula, Rafael, fruto de seu casamento com o empresário Eduardo Scarpa. O menino completou 11 meses nesta terça-feira, 15, e a influenciadora digital comemorou a data especial com um ensaio fotográfico.

Nas fotos postadas em seu perfil oficial, Rafael aparece esbanjando fofura ao surgir usando um macacão estiloso. Além disso, ele também posou sorridente ao lado de seu bolo. Ao dividir as imagens, Carol falou sobre realizar o último mesversário do herdeiro.

"O último mesversário do Rafa! Como passou rápido… 11 meses de descobertas, sorrisos, aprendizados e muito amor! Escolhi que cada mês teria uma cor diferente um detalhe simbólico, mas cheio de significado", contou.

"Cada cor representava uma nova fase do Rafa, um novo sentimento, um novo olhar sobre esse universo que é a maternidade. E nesse último mês antes do 1 ano, foi impossível não me emocionar. Ver o quanto ele cresceu, aprendeu e nos transformou", completou a famosa, que também é mãe de Luca, de 16 anos, e Isabella, de 13, frutos de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por | CAROLINE CELICO (@cacelico)

Carol Celico posta fotos com os filhos e se declara

Carol Celico encheu as redes sociais de amor ao compartilhar fotos inéditas com os três filhos: Luca, de 16 anos, Isabella, de 13, e Rafael, de 10 meses. Nas fotos, a empresária e influenciadora digital aparece combinando o look com os herdeiros, e na legenda, ela se declarou para eles.

"Um dia especial | Nada é melhor que vocês, meus filhos! Obrigada por me tornarem mãe, por me fazerem aflorar a maternidade a cada dia, por serem os melhores filhos que eu poderia sonhar! É uma honra e um privilégio educar e amar vocês... "Love you to the moon and back!". Deus abençoe vocês, hoje e sempre!", escreveu ela. Veja a publicação!

