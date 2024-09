Filhas de Virginia se desesperam ao verem o irmão por vídeo

Ao verem José Leonardo em ligação de vídeo, filhas de Virginia entram em desespero e têm reação impactante; veja o que elas fizeram

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, já estão com saudade do irmão José Leonardo após um dia da visita que fizeram na maternidade para conhecê-lo. Ainda no hospital nesta terça-feira, 10, a famosa ligou para as herdeiras de vídeo e mostrou a reação delas ao verem o bebê.

Ao ver o pequeno no colo da mãe, Maria Flor surpreendeu ao começar a chorar e mostrou seu desespero. A pequena, que até então era a mais nova, só parou de derramar lágrimas ao ir para o berço no quarto de José Leonardo.

"Liguei para as Marias, Floflo atendeu primeiro e falou que quer ir 'embora pra ver o José', e começou o desespero", postou a empresária a imagem da garota chorando. "Depois a Mariazinha ligou de novo pedindo pra ver o José. Será que vai ser mimado, gente?", escreveu a mamãe animada com o carinho das pequenas com o recém-nascido.

Ainda nesta terça-feira, 10, Virginia Fonseca relatou que está sofrendo fortes dores após o parto. Depois de ter tido dois outros partos, a famosa contou que está surpresa com as sensações intensas.

É bom lembrar que a empresária fechou o andar da maternidade e personalizou todo o espaço com o tema escolhido para o seu caçula. No local, ela está recepcionando amigos e familiares com várias lembrancinhas.

Virginia Fonseca fala da reação das filhas ao conhecerem o irmão

Algumas horas após o nascimento de José Leonardo, Virginia Fonseca recebeu as filhas, Maria Alice e Maria Flor, na maternidade. A duplinha da empresária com o cantor Zé Felipe foi conhecer o irmão caçula na manhã desta segunda-feira, 09, e reagiram positivamente.

Ainda deitada, a apresentadora do SBT contou que ficou muito feliz com o encontro do trio. A famosa então comentou que as Marias foram muito fofas ao verem o bebê. Inclusive, elas apareceram no quarto pedindo para segurá-lo e o chamando de irmão para tentarem acordá-lo. Veja mais aqui.