Antes de ser internada, Virginia mostrou reação de José Leonardo; veja

Horas antes de ir para o hospital, Virginia mostrou carinha de José Leonardo após mamada e encantou com clique exibindo o pequeno

O terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, deu um show de fofura em mais uma aparição na rede social. Nesta quarta-feira, 11, horas antes de ir para o hospital ao ver sua alergia piorar, a empresária postou um clique do bebê depois de amamentá-lo.

Satisfeito e tranquilo com sua barriguinha cheia de leite, o caçula da apresentadora do SBT encantou ao surgir dormindo no colo da mãe e usando mais um de seus looks personalizados. José Leonardo ainda exibiu seus bracinhos gordinhos fora do macacão.

"Depois de mamar e arrotar ele só quer paz (na verdade todos os momentos ele só que paz)", contou a famosa sobre o herdeiro mais novo ser bem tranquilo. Inclusive, nos últimos dias, ela comentou uma situação que estava enfrentando por ele ficar bastante tempo de olhos fechados.

É bom lembrar que, para o nascimento de José Leonardo, Virginia fechou o andar da maternidade e personalizou todo o espaço com o tema escolhido para o menino. No local, ela estava recepcionando amigos e familiares com várias lembrancinhas.

Na noite desta quarta-feira, 11, ela foi para o hospitalao ver sua alergia piorar bastante, deixando seus traços do rosto e outras regiões do corpo bem inchadas.

Filho de Virginia Fonseca dá show de fofura com look na maternidade

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, encantou com mais um look de luxo na maternidade. Na terça-feira, 10, a influenciadora mostrou a roupa que colocou em seu caçula e impressionou com os detalhes.

Depois do pequeno aparecer com peças em tons de verde, agora, o neto do sertanejo Leonardo apareceu com um macacão claro. O item foi confeccionado em bege, com estampa amarela e detalhes em marrom. Além de ter suas iniciais gravadas no macacão e luvinhas. Veja o look aqui.