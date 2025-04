Nasce filha de Lucilene Caetano e Felipe Sertanejo; veja as fotos

Por meio de um parto natural, filha de Lucilene Caetano e Felipe Sertanejo, Isabella Maria, chega ao mundo; veja os cliques da quarta herdeira deles

A filha de filha de Lucilene Caetano e Felipe Sertanejo, Isabella Maria Caetano Arantes, nasceu nesta segunda-feira, 14. A jornalista deu à luz menina por meio de um parto natural na Maternidade Star, em São Paulo.

Com o auxílio da equipe do médico Gustavo Ventura, a ex-apresentadora da Band trouxe sua quarta herdeira para o mundo. A bebê nasceu com 48 cm e 2.840 kg. Lucilene Caetano contou que chegaram na maternidade às 21h45 e que Isabella Maria nasceu às 23:26.

Fotos: Talita Ciardi Fotografia

Nos últimos dias, em entrevista exclusiva para a CARAS, a mamãe, que já tinha três meninos, Theo, Davi e Zion, compartilhou fotos de um ensaio deslumbrante de sua gestação e falou sobre a expectativa para o nascimento da menina. "Meus filhos perguntam o tempo todo se ela já vai nascer. É uma grande novidade para nós, uma menina! Então a expectativa está alta. E depois das intercorrências que tive com os problemas de saúde, bate uma certa ansiedade acima do normal também", declarou ela.

É bom lembrar que Lucilene Caetano passou por algumas internações durante o período da gravidez e chegou a ficar na UTI. Ela acabou sendo contaminada pelo vírus Influenza B, que desencadeou uma pneumonia bacteriana. A comunicadora ainda foi diagnosticada com Covid-19 em meio a recuperação.

Vejas fotos do parto da filha de Lucilene Caetano e Felipe Sertanejo:

