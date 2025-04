Viih Tube se surpreende com evolução do filho Ravi, de apenas cinco meses

Em suas redes sociais, Viih Tube se surpreendeu ao notar o filho Ravi já apresenta o primeiro dente com apenas cinco meses

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 15, a digital influencer se surpreendeu ao notar que o filho Ravi, de apenas cinco meses, já apresenta o primeiro dente. O pequeno é fruto do relacionamento da famosa com Eliezer.

Viih Tube ainda comparou o fato com sua filha mais velha Lua, de dois anos. Segundo a influencer, a primogênita só apresentou o primeiro dente com sete meses.

"Gente, o dente saindo já com cinco meses. Da Lua saiu com sete", disse Viih Tube, ao mostrar um vídeo do pequeno.

Mesversário

O filho de Viih Tube e Eliezer, Ravi, completou cinco meses e ganhou mais uma festinha temática. Acostumados a entrarem no clima, usando fantasia e tudo mais, os ex-BBBs novamente surpreenderam com sua caracterização.

Nesta terça-feira, 15, a famosa postou fotos da comemoração e encantou ao surgir vestida de Trixie, do desenho Padrinhos Mágicos, enquanto os herdeiros foram de Cosmo e Wanda. Entrando no personagem Ravi até apareceu de peruca verde e Lua, de dois anos, usando uma de cor rosa.

"Meus padrinhos mágicos. Cinco meses do príncipe", escreveu Viih Tube ao exibir alguns registros da celebração especial. Nos comentários, os internautas admiraram a família festejando com o tema da animação. "Esse foi o melhor", aprovaram. "Que lindos", elogiaram outros.

Ainda na última semana, Viih Tube fez uma grande festa com tema de Barbie para os dois anos da primogênita. No evento, a herdeira mais velha do casal usou dois looks inspirados na boneca.

Ainda nesta semana, a influenciadora Viih Tube compartilhou uma triste notícia em sua rede social. Em seus stories, a empresária contou que sua avó materna, Isaura, faleceu e sem revelar o motivo, ela apenas lamentou a partida dela.

