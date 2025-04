Filha de Neymar Jr., Helena surge estilosa e simpática em dia de piscina

Amanda Kimberlly encantou os internautas ao compartilhar nesta terça-feira, 15, um momento de diversão de Helena, sua filha com Neymar Jr.

A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly encantou os internautas ao compartilhar nesta terça-feira, 15, um momento de diversão de sua filha, Helena. A bebê, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr, nasceu em julho de 2024 e completou nove meses no início deste mês.

Em seu perfil nas redes sociais, Kimberlly mostrou quatro fotos da bebê Helena se divertindo em uma piscina, vestindo uma roupa rosa e com dois coquinhos no cabelo. Ela aparece sorrindo, brincando com bolhas de sabão e observando tudo ao redor com curiosidade.

Amanda Kimberlly se declara para Helena

No último dia 3, Amanda Kimberlly celebrou os nove meses de vida de sua filha. Em uma publicação nas redes sociais, ela falou sobre como a pequena mudou sua vida de "uma forma indescritível" e comemorou seu crescimento.

Na publicação, ela mostrou uma foto em que aparece de mãos dadas com a filha. "Neste curto período de tempo, você mudou a minha vida de uma forma indescritível. Você vem crescendo e se desenvolvendo de uma maneira doce e leve, começou a sorrir, rir, engatinhar, falar e a explorar o mundo ao seu redor", escreveu.

E complementou: "Cada novo marco é uma celebração, um motivo para eu me sentir orgulhosa e grata. Você me faz sentir viva, conectada e completa. Você me faz sentir que sou capaz de amar da maneira mais profunda e intensa, de um jeito que nunca imaginei. Você é a luz da minha vida, minha Helena".

Recentemente, Amanda Kimberlly resolveu remover uma tatuagem discreta que fez no braço. Em seu perfil nas redes sociais, ela mostrou o início do procedimento para apagar um pequeno coração tatuado no pulso.

