Poliana Rocha impressiona ao mostrar móveis do quarto dos netos

Após mais uma obra no antigo quarto de Zé Felipe em sua casa com Leonardo, Poliana Rocha mostra cantinho dos netos quase pronto; veja

Vovó coruja, a esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, mostrou nesta quarta-feira, 11, que o quarto de seus três netos, os filhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca, está ficando pronto e já está na fase da montagem dos móveis.

Após uma obra de alguns meses para deixar o ambiente com decoração também para José Leonardo, já que antes ele era bem feminino para Maria Alice e Maria Flor, o cantinho na casa dos avós está ficando pronto. Poliana Rocha então exibiu os móveis em tons de amarelo e verde.

A mulher do sertanejo revelou como são as camas das garotas. O móvel para elas dormirem foram confeccionados com grade e com uma cama embaixo para as babás dormirem com elas. Já José Leonardo ganhou um berço.

Nos últimos dias, a empresária mostrou que as paredes estavam recebendo um desenho especial. Um artista foi chamado para pintar imagens de natureza para combinar com os tons de verde e amarelo. Poliana Rocha ainda encantou ao exibir os cliques de Leonardo vendo o neto melhor pela primeira vez.

Poliana Rocha mostra com detalhes o rosto de José Leonardo e faz comparação

Vovó coruja, Poliana Rocha não perdeu a oportunidade de ver o nascimento de José Leonardo de perto neste domingo, 08. Após o momento emocionante, a esposa do cantor Leonardo babou pelo neto caçula, o terceiro filho de Zé Felipe com Virginia Fonseca.

Em sua rede social, a loira compartilhou um clique do bebê usando um look verde e mostrou com detalhes o rostinho do recém-nascido. Babando com suas bochechas e traços, Poliana Rocha viu semelhança entre o nariz dele e o seu.

A mulher do sertanejo então resgatou uma foto de sua infância para fazer a comparação. "Essa a vovó tirou... perfeição define", falou ao exibi-lo dormindo com sua roupinha personalizada. Veja a comparação aqui.