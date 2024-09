Filho de Virginia Fonseca dá show de fofura com mais um look na maternidade

Ainda na maternidade, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe dá show de fofura e estilo ao surgir com mais um look personalizado

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, encantou com mais um look de luxo na maternidade. Nesta terça-feira, 10, a influenciadora mostrou a roupa que colocou em seu caçula e impressionou com os detalhes.

Depois do pequeno aparecer com peças em tons de verde, agora, o neto do sertanejo Leonardo apareceu com um macacão claro. O item foi confeccionado em bege, com estampa amarela e detalhes em marrom. Além de ter suas iniciais gravadas no macacão e luvinhas.

"Roupinha de hoje", escreveu a apresentadora do SBT ao mostrar o terceiro herdeiro pronto para mais um dia no andar da maternidade que foi fechado e personalizado para sua chegada.

Ainda nesta terça-feira, 10, a empresária revelou que está sofrendo com fortes dores após o nascimento do caçula. Virginia Fonseca ainda mostrou a reação desesperada que as filhas tiveram ao verem o bebê por ligação de vídeo.

É bom lembrar que a famosa fechou o andar da maternidade e personalizou todo o espaço com o tema escolhido para o menino. No local, ela está recepcionando amigos e familiares com várias lembrancinhas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Lucas Guedez mostra banquete servido por Virginia na maternidade

O influenciador Lucas Guedez é um dos convidados de Virginia Fonseca para acompanhá-la na maternidade após o nascimento de José Leonardo no último domingo, 08. Com um andar todo fechado e personalizado, a apresentadora do SBT está recebendo amigos e familiares para conhecerem seu caçula.

Por terem reservado todo o andar, a famosa e Zé Felipe estão hospedando os mais próximos nos quartos e Lucas Guedez foi um dos escolhidos. Com um cômodo para ele, cheio de lembrancinhas e mimos, o companheiro da empresária no Sabadou, do SBT, ficou pasmo com a recepção luxuosa e depois de exibir alguns detalhes do local, ele revelou um dos banquetes servidos para os presentes. Veja mais aqui.