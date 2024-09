Virginia fica chocada ao fazer descoberta durante teste do pezinho do filho

De volta para sua casa após forte alergia, Virginia fica passada ao fazer teste do pezinho de José Leonardo; empresária notou semelhança dele com a avó

A influenciadora digital Virginia Fonseca voltou para sua mansão nesta quinta-feira, 12, após passar a noite no hospital por conta de uma forte alergia, e recebeu uma equipe para fazer o teste do pezinho de José Leonardo.

Depois de segurar o bebê para fazer o exame de extrema importância, que coleta gotas de sangue da região para identificar doenças graves, a empresária teve um susto ao fazer uma descoberta. A esposa do cantor Zé Felipe então reparou que o pé do caçula é muito parecido com o de sua mãe, Margareth Serrão.

"O choque quando eu reparei o pé dele e o da minha mãe, gente não é possível", falou ao perceber a forte semelhança. "Vamos orar pra ser apenas um surto", riu a famosa ao ver que eles têm as unhas e dedos parecidos.

Antes de ser internada na noite desta quarta-feira, 11, a influenciadora mostrou reação de José Leonardo após mamar. O recém-nascido vem encantando com sua fofura e com seus looks personalizados.

Zé Felipe faz homenagem para José Leonardo logo após o nascimento

O cantor Zé Felipe fez uma homenagem para o seu terceiro filho com Virginia Fonseca, o pequeno José Leonardo. Minutos após o caçulinha sair da barriga da mãe, um de seus pés foi carimbado no abdômen do papai para virar uma tatuagem.

O momento emocionante da marca sendo feita no corpo do herdeiro de Leonardo com Poliana Rocha apareceu no vídeo do parto do pequeno, que chegou ao mundo às 17h deste domingo, 08, em uma maternidade em Goiânia.

É bom lembrar que Virginia fechou o andar da maternidade e personalizou todo o espaço com o tema escolhido para o seu caçula. No local, ela estava recepcionando amigos e familiares com várias lembrancinhas.