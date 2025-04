Juliette Freire se surpreende ao ver pergunta de simulado envolvendo BBB

Em suas redes sociais, Juliette Freire demonstrou surpresa ao ver a pergunta de um simulando envolvendo um momento do Big Brother Brasil

Sem dúvida alguma, a edição 21 do Big Brother Brasil, reality show exibido pela Rede Globo foi icônica. A edição, vencida por Juliette Freire, teve inúmeros momentos que viralizaram nas redes sociais, entre eles uma briga protagonizada por Gil do Vigor e Pocah.

Nesta segunda-feira, 7, Juliette mostrou em suas redes sociais que a pergunta de um simulado realizado por seu sobrinho envolvia exatamente a briga que ficou famosa.

"O que é basculho? A palavra basculho, que significa resto de lixo que não se aproveita, se tornou um dos temas mais comentados nas redes sociais após ter sido usada durante uma discussão em um reality show. 'Eu não vim do lixo para perder para basculho', disse o pernambucano, que é doutorando em economia. A cantora carioca não entendeu a gíria e o termo viralizou nas redes sociais. O texo ressalta a especificidade de um vocabulário. O conflito causado em sua enunciação ocorreu porque o (a)", dizia a pergunta, seguida pelas alternativas de resposta. "a) Interlocutora possui baixo nível de instrução se comparada ao emissor. b) Emissor utilizou de um termo específico para confundir a sua interlocutora. c) Interlocutora faz parte de uma comunidade linguística diferente daquela do emissor. d) Emissor utilizou de uma expressão subjetiva para se comunicar com a sua interlocutora. e) Emissor utilizou da norma culta da língua portuguesa, dificultando o seu entendimento na discussão".

A famosa se divertiu com a situação. "O simulado do meu sobrinho hoje kkkkkk, Gil do Vigor e Pocah", escreveu ela, marcando os amigos para verem também.

Vontade de ser mãe

Juliette abriu o jogo sobre aumentar a família com o noivo, Kaique Cerveny, durante uma entrevista ao podcast PodDelas. A cantora e ex-BBB confessou o desejo de ser mãe de gêmeos e deixou claro que tentará ter filhos de forma natural, mas caso não consiga, vai passar por uma inseminação artificial.

"Se eu fosse o pai, eu já tinha cinco meninos. É para ser pai? Eu quero, quando é para ser mãe, aí tem que passar nove meses com bebezinho, eu tenho medo como é que ele vai sair… Entrar tudo bem, mas sair, como é que vai? E se no meio você dizer: 'não é muito bem isso', como é que você faz? Estou brincando, não tenho medo de ser mãe, mas o processo eu acho um desafio. Eu quero, mas não agora, mas por ele...", contou.

A campeã do BBB 21 ainda revelou que não faz uso de nenhum método contraceptivo, mas explicou que o noivo usa camisinha durante as relações. "Eu não tenho nada, eu tenho fé [risos]. Zero perigo, a gente usa preservativo. É bem seguro, graças a Deus", afirmou. "Eu sou bem cuidadosa para não botar a culpa em Deus. Eu queria ter logo dois de uma vez para ter uma barriga só, meu medo é a barriga. É pesado!", confessou.

Em seguida, Juliette falou sobre ter congelado os óvulos. "Se eu for fazer inseminação, se não for natural... Eu já congelei para ter mais tempo para me planejar. Se for natural, aí é Deus quem comanda. Mas, se for por inseminação, eu vou inseminar logo dois para ter de uma vez só, vão ser gêmeos. Vai ser um trabalho só. Não tenho gêmeos na minha família. Mas eu não sei, isso ainda é uma questão para a Juliette do futuro", falou a maquiadora.

Por fim, ela respondeu sobre a pressão que recebe dos fãs para se tornar mãe logo. "Eu acho bonitinho. Eu brinco, mas eu acho bonitinho. Ele querer, mãinha querer, meus fãs quererem, eu acho bonito. Eu não fico pressionada, zero", garantiu.

