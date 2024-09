Virginia Fonseca revela situação de sua barriga após parto de José Leonardo

Horas após o parto de José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca revela como ficou seu abdômen; veja

A influenciadora Virginia Fonseca revelou nesta segunda-feira, 09, algumas horas após o parto de José Leonardo como está a sua barriga. No banheiro da maternidade, a esposa do cantor Zé Felipe tirou uma foto no espelho e exibiu o seu corpo.

Usando uma calcinha fralda, item muito útil para conter o sangramento pós-parto, a empresária exibiu a situação de seu abdômen após a chegada de seu terceiro herdeiro. Já mãe de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, ela compartilhou sua realidade.

"Menos de 24h após o parto. Ainda vemos uma gravidinha de uns 6 meses?", disse ela ao mostrar a barriga ainda pontuda. Vale lembrar que, anos atrás, a loira fez lipoaspiração e em seguida descobriu que estava grávida de sua primogênita.

Algumas horas após o parto, Virginia Fonseca quase desmaiou ao tentar tomar banho. Recuperada depois do momento de mal estar, a famosa encantou ao compartihar momentos com José Leonardo na maternidade.

Vale lembrar que ela fechou um andar para apresentar em grande estilo e privacidade o caçulinha para amigos e familiares. A empresária impressionou com os detalhes personalizados da decoração do ambiente.

Virginia Fonseca quase desmaia horas após o parto

