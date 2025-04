Já tá assim? Carol Peixinho impressiona ao mostrar barriga

Grávida de Thiaguinho, Carol Peixinho impressiona ao exibir sua barriguinha em nova foto só de top na rede social; confira

Esperando seu primeiro bebê com Thiaguinho, Carol Peixinho postou nesta segunda-feira, 07, um novo clique exibindo sua barriguinha na rede social. Grávida de um pouco mais de três meses, a futura mamãe mostrou que o abdômen está ficando redondinho.

Usando um top, a ex-BBB deixou a região à mostra e compartilhou com seus seguidores que já está vendo as mudanças em seu corpo. A influenciadora digital então perguntou para os internautas se eles também repararam no crescimento.

"Bom dia, meus tiosxxx! Meus papais me falaram que cresci muito estes dias! Você acharam também?", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os "titios" reagiram. "Que linda essa barriguinha", admiraram. "Que foto mais linda", babaram outros.

No domingo, 30, o casal anunciou que está esperando seu primeiro filho. "Prontos pra viver o MAIOR AMOR do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos 3! Desde já, nossa FAMÍLIA agradece todo o carinho que vamos receber! Benção a caminho! Deus nos abençoe!", escreveu na publicação.

Leia também: Carol Peixinho mostra ultrassom de seu bebê com Thiaguinho; veja o vídeo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

Claudia Raia faz novo comentário sobre Carol Peixinho e Thiaguinho

Nos últimos dias, Claudia Raia deu o que falar ao deixar um comentário na publicação em que Carol Peixinho e Thiaguinho revelaram que estão esperando seu primeiro bebê. Após ter divido opiniões com o que escreveu, a famosa voltou para deixar um recado para o casal nesta quarta-feira, 02.

Ao ver o compilado de março da ex-BBB, o qual tinha até o ultrassom do primeiro filho deles, a artista, que tem três filhos, reagiu novamente e mostrou todo seu carinho pelo casal e a família que estão construindo.

Claudia Raia então compartilhou o que sentiu ao ver os novos papais acompanhando seu bebê durante o exame com o médico. Veja mais aqui!