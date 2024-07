Funcionário de Virginia ganha quarto luxuoso na mansão da famosa

Amigo e assessor, funcionário de Virginia, Hebert Gomes, ganha suíte luxuosa na nova mansão da influenciadora; veja os detalhes

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe ficou pronta após três anos de obra e a família se mudou nesta segunda-feira, 29. Além da mãe da influenciadora, Margareth Serrão, e dos filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, terem suítes na casa, o funcionário, Herbert Gomes, também ganhou um cômodo no lar.

Amigo e assesor da apresentadora do SBT, ele já morava com ela na outra residência em Goiânia e na nova foi presenteado com um cantinho feito especialmente para ele com direito a uma porta com senha. Ao ver o espaço, ele se emocionou e ficou muito contente com os detalhes.

Uma cama gigante e bem aconchegante foi colada no recinto com decoração em tons de cinza. Televisão, armários espelhados e um banheiro luxuoso, com acabamentos em dourado, foram escolhidos para o padrinho de José Leonardo.

Virginia Fonseca gravou o espaço e impressionou ao mostrar que tudo pode ser monitorado com controle. No chuveiro, com box até o teto, o funcionário ainda pode subir a cortina e ter a vista da mansão com várias árvores.

É bom lembrar que ele foi escolhido para ser o padrinho do terceiro filho da influenciadora com Zé Felipe. Nos últimos meses, Herbert presentou o afilhado com um kit luxuoso e todo personalizado com as iniciais de José Leonardo.

Veja o quarto de Herbert Gomes na mansão de Virginia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia toma atitude antes de entrar em sua nova mansão

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia ficou pronta e a família se mudou nesta segunda-feira, 29, para o local luxuoso. Ansiosa para o grande momento, a influenciadora compartilhou uma atitude que tomou antes de ir viver com suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, o marido e sua mãe, Margareth Serrão, no local.

Muito religiosa e sempre citando deus em suas falas, a apresentadora do SBT chamou um padre para abençoar seu lar luxuoso. A residência, que tem sete suítes e muito mais, então recebeu uma oração poderosa do sacerdote. Veja mais aqui.