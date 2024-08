Amanda Kimberlly mostra nova foto de Helena, sua filha com Neymar Jr

Filha caçula do jogador Neymar Jr, a pequena Helena encantou a web em foto fofíssima compartilhada pela mãe, Amanda Kimberlly

A modelo Amanda Kimberlly iniciou a tarde desta terça-feira, 20, com uma foto bastante especial! Em suas redes sociais, ela compartilhou com os seguidores um novo registro fofíssimo da filha, Helena. A pequena, de 1 mês de vida, é fruto de uma relação com o jogador Neymar Jr.

Através de seus stories no Instagram, Amanda publicou uma imagem mostrando detalhes do rostinho da bebê, que aparece dormindo. "Bochechas e boquinha", derreteu-se a mamãe coruja na legenda da postagem.

Filha caçula de Neymar, Helena completará 2 meses no início de setembro. Recentemente, a pequena celebrou com muito amor a chegada de seu primeiro mês de vida, com direito a festinha intimista em casa.

Na ocasião, Amanda Kimberlly exibiu o bolo branco com lacinhos rosas, além dos docinhos em formatos de bichinhos e quitutes como croissant recheado. A mesa do evento também foi decorada com algumas flores.

Neymar Jr também comemorou a data especial. O atleta brasileiro publicou uma foto fofíssima da caçula em seus stories no Instagram: "1º mês da Helena", escreveu ele.

Além da bebê, Neymar também é pai de outros dois filhos: Davi Lucca, de 12 anos, de seu antigo relacionamento com Carol Dantas, e Mavie, de 10 meses, fruto de sua atual relação com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberlly - Reprodução / Instagram

Irmã de Neymar Jr exibe presentes iguais para os três sobrinhos

No domingo, 18, Rafaella Santos rebateu comentários de que faria distinção entre os sobrinhos e mostrou que tem carinho igual pelos três herdeiros de seu irmão, Neymar Jr. Em suas redes sociais, a tia coruja exibiu os presentes personalizados que encomendou para os três afilhados, frutos de diferentes relacionamentos do jogador de futebol.

Através dos stories do Instagram, Rafaella exibiu os presentes para os pequenos. Como torcedora do Botafogo, ela escolheu uniformes personalizados com o nome de cada um dos sobrinhos: Davi Lucca, Mavie e Helena.

Apesar de ter escolhido modelos diferentes para cada um dos sobrinhos, Rafaella demonstrou carinho por todos e se preocupou em selecionar presentes especiais para cada um. Além dos uniformes personalizados, ela também escolheu uma camiseta para si e adicionou um body de bebê, sem revelar quem receberá esse mimo; confira mais detalhes!