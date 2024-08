Neymar Jr celebra 1 mês de vida de Helena, sua filha com Amanda Kimberlly

Que amor! O jogador Neymar Jr mostrou uma nova foto da filha caçula, Helena, em comemoração ao primeiro mês de vida da bebê

Dia especial para Neymar Jr! O jogador de futebol iniciou este sábado, 3, celebrando o primeiro mês da filha, Helena, com a modelo Amanda Kimberlly. Em comemoração à data, o atleta publicou uma foto fofíssima da bebê em seus stories no Instagram.

"1º mês da Helena", escreveu Neymar, complementando a legenda com um emoji de coração vermelho. A pequena chegou ao mundo no dia 3 de julho e nasceu no Hospital São Luiz Star, localizado em São Paulo.

O craque apresentou a caçula poucos dias após Amanda Kimberlly dar à luz. No dia 19 de julho, ele compartilhou nas redes sociais as primeiras fotos da pequena Helena. Neymar Jr esteve presente no parto junto com o filho mais velho, Davi Lucca, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas.

Além do primogênito e de Helena, Neymar também é pai de Mavie, de 9 meses, fruto de sua atual relação com a influenciadora digital Bruna Biancardi. Após passarem um tempo separados, os dois decidiram reatar e fizeram a primeira aparição como casal no início de julho, durante um show do cantor Thiaguinho.

Neymar celebra 1 mês de Helena - Reprodução / Instagram

Neymar Jr mostra Mavie andando quase sozinha

A filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, Mavie, de nove meses e que completará 10 no próximo dia seis, impressionou ao mostrar que está quase andando sozinha. Papai coruja, o atleta gravou a herdeira em pé e dando passos apressados.

Sendo segurada por um acessório, a pequena surpreendeu ao até parecer que estava querendo correr. Apesar da pouca idade, Mavie provou que é cheia de habilidade motora e pode ter puxado o pai não somente na aparência, mas também no quesito de ser boa em esportes.

No registro fofíssimo, a filha do jogador de futebol com a influenciadora ainda deu um show de fofura ao surgir sorrindo e usando um look rosa com vermelho. De macacão com corações, ela conquistou os internautas com seu charme em mais uma aparição na rede social do pai; confira o registro!