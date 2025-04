Larissa Manoela relembra situação inusitada ao tirar sua carteira de habilitação

Após questionamento de internauta, a atriz Larissa Manoela expôs uma situação inusitada que viveu quando foi tirar sua carteira de habilitação

Larissa Manoela surpreendeu os fãs ao relembrar um perrengue que enfrentou quando foi realizar a prova para tirar sua carteira de habilitação. A atriz expôs o ocorrido após viralizar um vídeo em que ela para seu carro na rua para atender alguns fãs.

Ao ver o post no X, um internauta levantou um questionamento: "Toda vez que eu vejo um famoso dirigindo, eu fico pensando: como será que eles tiraram a habilitação legalmente falando? Porque nem f****do que vocês vão me falar que a Larissa Manoela passou pela mesma humilhação que eu fazendo prova prática do Detran", escreveu o usuário.

Foi então que Larissa respondeu: "Passei e ainda deixei o carro morrer no fim da prova porque o moço que tava acompanhando falou: para aqui, posso tirar uma foto com você? E eu disse: só se você não me reprovar agora kkkkkcry. Eu fiquei mais nervosa que ele", confessou a atriz, que está confirmada no elenco de Êta Mundo Melhor, a próxima novela das 18h da Globo.

Confira:

Passei e ainda deixei o carro morrer no fim da prova pq o moço que tava acompanhando falou: PARA AQUI. POSSO TIRAR UMA FOTO COM VC? E eu disse: SÓ SE VOCÊ NÃO ME REPROVAR AGORA kkkkkcry. Eu fiquei mais nervosa que ele 🤣 — Larissa Manoela (@larimanoela) April 5, 2025

Larissa Manoela se emociona ao receber vídeo do casamento

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores. Nesta última segunda-feira, 31, ela mostrou alguns momentos do vídeo do seu casamento com André Luiz Frambach, que aconteceu em dezembro do ano passado.

"Recebemos o nosso casamento completo e pensa no quanto vibramos e relembrando tudo. A emoção tomou conta de novo, o pensamento é só: Que delícia ter vivido tudo isso e daqui alguns anos mostrar para os nossos filhos a celebração do nosso amor. O quanto os pais se amam e admiram infinitamente um ao outro. Nossa história é a minha favorita e eu escolheria viver tudo isso de novo para ter você ao meu lado", disse ela em um trecho. Confira a publicação!

