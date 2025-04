Garota do Momento: Lígia terá mais um filho! Saiba quem é o pai

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Lígia descobre que está grávida pela quarta vez e fica em choque

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Lígia (Palomma Duarte) vai ficar em choque ao descobrir que sua família vai aumentar! Ela descobre que está grávida e revela quem é o pai da criança.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Lígia terá seu quarto filho com Raimundo (Danton Mello). Os dois tiveram uma noite de amor inesquecível em uma recaída no camarim dela. Este momento acontecerá após Raimundo ficar uma fera ao ver Ligia cantando na TV e descobrir que ela vive um romance com um empresário.

Algumas semanas depois, Ligia começa a passar mal. Ela sente sono, enjoos e descobre que a menstruação está atrasada. Com isso, ela fica em choque ao descobrir que espera mais um filho de Raimundo.

Os dois estão separados há muitos anos e já são pais de Beto (Pedro Novaes), Ronaldo (João Vitor Silva) e Celeste (Debora Ozório).

Confira o resumo da novela Garota do Momento para o período de 7 a 12 de abril:

Capítulo 132 - Segunda-feira, 7 de abril

Ronaldo se sente humilhado por Bia. Marlene termina o relacionamento com Raimundo. Ulisses diz a Glorinha que deve ficar com Iolanda. Beatriz conforta Glorinha. Beto se desespera. Maristela e Zélia afirmam que Bia não pode contar o que fez para Juliano. Jacira pensa em se aproximar de Sérgio. Juliano flagra Maristela com Basílio. Durante o jantar de noivado de Bia e Beto, Ronaldo anuncia que é com ele que ela deve se casar.

Capítulo 133 - Terça-feira, 8 de abril

Maristela se irrita com Ronaldo. Bia confessa a Juliano que dormiu com Ronaldo. Beto se desespera. Beatriz descobre que Carmem passou mal. Celeste termina sua amizade com Bia. Beto vai ao encontro de Beatriz. Maristela desconfia de Basílio. Jacira beija Sérgio. Maristela descobre a conta bancária que Juliano abriu em nome de Clarice. Clarice conta a Teresa que teve mais memórias. Maristela informa a Juliano que retomará a presidência da Perfumaria Carioca.

Capítulo 134 - Quarta-feira, 9 de abril

Maristela ameaça Juliano. Zélia se surpreende com a notícia do rebaixamento de Juliano na empresa. Basílio descobre que Maristela roubou o dossiê contra Juliano. Sérgio pede Jacira em namoro. Raimundo, Ronaldo e Beto se apoiam em suas decepções amorosas. Tavinho convida Lígia para sair. Zélia se aproxima de Juliano e oferece aliança com ele. Érico garante que vencerá a infecção de Carlito. Zélia e Juliano trocam os medicamentos de Maristela. Beto decide procurar o colar roubado por Bia na mansão dos Alencar.

Capítulo 135 - Quinta-feira, 10 de abril

Beto vasculha a mansão atrás do colar de joias. Basílio procura o colar na empresa. Maristela sente os efeitos do remédio dado por Zélia. Teresa questiona Lígia sobre seus sentimentos por Raimundo. Raimundo garante a Alfredo que se vingará de Lígia. O colar de joias acaba nas mãos de Coralina. Bia é hostilizada pelos amigos no boliche. Iolanda conversa com Glorinha. Beto e Basílio encontram as pinturas de Clarice escondidas por Juliano.

Capítulo 136 - Sexta-feira, 11 de abril

Beto e Basílio comemoram sua descoberta. Glorinha se muda para seu salão. Tavinho convida Lígia para ser a garota-propaganda de sua marca. Beatriz consegue autorização para aguardar seu julgamento em Petrópolis. Clarice tem uma nova lembrança e começa a desenhar. Ana Maria visita Carlito. Alfredo convida Verônica Queen para uma apresentação na TV. Beto mostra as pinturas encontradas para Clarice. Maristela esquece um importante compromisso. Tavinho desiste de fazer sua campanha com Raimundo.

Capítulo 137 - Sábado, 12 de abril

Carmem acolhe Beatriz. Tavinho avisa a Lígia que ela estreará na TV como garota-propaganda. A apresentação de Verônica Queen é um sucesso, mas Carlito desdenha do pai. Raimundo sabota a apresentação de Lígia. Lígia e Raimundo se beijam. Clarice pede que Beto a leve até Petrópolis para conversar com Beatriz.

