Xande de Pilares encanta ao comemorar o aniversário da filha: 'Minha alegria'

O cantor Xande de Pilares encantou os seguidores ao comemorar o primeiro aniversário de Estrela, sua filha com Thay Pereira

Xande de Pilares usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de sua filha caçula, Estrela. A menina, fruto de seu relacionamento com Thay Pereira, completou um aninho neste sábado, 5.

Em seu perfil, o cantor compartilhou um vídeo com registros de um ensaio fotográfico em família e celebrou a vida da herdeira. "Feliz aniversário, minha filha. Você é o presente mais lindo que a vida me deu!", afirmou ele no começo do texto.

"Vivo de música, então é claro que esse dia teria que ter uma canção pra você e pra sua mãe também! Afinal, o aniversário hoje é em dose dupla. Você é minha alegria diária, minha cantora, minha instrumentista, minha estrelinha que me acompanha em cada ensaio, em cada repique na sala de casa… Vejo a luz do encanto. Brilhar no teu olhar. A quem sempre esperou. Conseguiu encantar…", finalizou.

Vale lembrar que Xande de Pilares também é pai de Alexandre Lucas e Alexandre Júnior, frutos de relações anteriores.

Xande de Pilares lança música para homenagear a mulher e filha

O cantor Xande de Pilares encantou ao mostrar um trecho de sua nova música, Estrela e Ela, em homenagem a sua mulher e filha. Ele compartilhou um vídeo com vários momentos de Thay e da filha, e falou sobre como sua vida mudou desde que ela nasceu.

"Como passa rápido, né? Minha estrelinha já vai fazer 1 aninho amanhã… Parece que foi ontem que eu e @mikimbeth descobrimos que você estava chegando. Desde então, tudo mudou por aqui. Mudou pra melhor, viu? Quando chega o fim de semana e eu tenho que pegar estrada, subir no palco, cumprir a agenda… o coração aperta. Mas eu vou com fé, com amor, sabendo que tô fazendo tudo por você. Te amo demais, minha pequena. Que honra é ser seu pai", declarou.

