Juliana Didone e Guilherme Berenguer vão trabalhar juntos após 20 anos

Juliana Didone e Guilherme Berenguer, o casal queridinho de 'Malhação', da Globo, vão trabalhar juntos em nova série da Record!

Juliana Didone usou as redes sociais neste sábado, 5, para dividir uma novidade com seus fãs. A atriz gravou um vídeo do lado de Guilherme Berenguer e contou que os dois vão trabalhar juntos na série A Vida de Jó, da Record.

Os dois atuaram juntos pela primeira vez em Malhação (2024), da TV Globo, interpretando os protagonistas Leticia e Gustavo. Agora, no novo projeto, eles serão Raquel e Jó. "Vamos viver esse casal que enfrenta desafios profundos. É uma história bonita, doída, trágica e tem muito amor", afirmou Juliana no vídeo. "Um amor diferente, um amor mais profundo, maduro", explicou Guilherme. "Vocês estão preparados para esse reencontro em uma nova jornada?", completou a atriz.

Na legenda, a nova contratada da Record falou mais sobre o projeto. "Temos uma novidade pra compartilhar com vocês! Vinte anos depois… estamos juntos novamente em cena! Dessa vez, em um projeto muito especial e potente: a série A Vida de Jó, da Record. Uma história intensa, cheia de emoção, que fala de fé, perdas, coragem e amor — um reencontro que nos enche de significado. Estamos felizes demais em dividir esse momento com vocês. Vem com a gente nessa nova jornada!", escreveu.

Guilherme Berenguer revela que Malhação 2004 lhe rendeu homenagens inusitadas

Protagonista da temporada de 2004 de Malhação, o ator Guilherme Berenguer marcou toda uma geração que cresceu tendo a novelinha como referência. No ano em que a produção marca 20 anos, o artista bateu um papo com a CARAS Brasil para relembrar momentos únicos da experiência e confessou que já recebeu homenagens de fãs por conta de seu trabalho.

"Depois de 20 anos, parece que foi ontem. Foi maravilhoso participar da Malhação porque eu acredito que tivemos um belíssimo encontro de autores, atores, equipe técnica e diretores. Foi um encontro maravilhoso. Todo mundo estava muito empenhado e fizemos com muito carinho. O que acontecia como reação do público era o que acontecia nas gravações diárias, então foi uma experiência fantástica", conta. Saiba mais!

