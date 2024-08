Bruna Biancardi se revolta ao ser acusada de promover rixa entre filhos de Neymar

Davi Lucca, Mavie ou Helena? Bruna Biancardi rompe o silêncio e revela fúria após ser acusada de incentivar rivalidade entre as filhos de Neymar Jr

Bruna Biancardi está furiosa após ser acusada de instigar rivalidade entre sua filha com Neymar Jr, Mavie, de 10 meses, e Helena, de apenas um mês, que é fruto de um rápido affair do atleta com Amanda Kimberlly. Em suas redes sociais, a namorada do jogador de futebol desmentiu as acusações e se pronunciou sobre a polêmica.

Tudo começou quando a dona de um fã-clube afirmou ter sido bloqueada por Bruna Biancardi em sua conta no Instagram. Segundo o relato, a influenciadora digital teria se incomodado ao ver que o perfil começou a postar fotos de Helena, a terceira filha do jogador, e a acusaram de incentivar a rivalidade entre as herdeiras de Neymar.

"Levei 'block' da mamãe porque posto a irmã caçula também [Helena, fruto do caso de Neymar com a modelo Amanda Kimberlly]. E não irei deixar! Ela instiga uma rivalidade entre duas bebês, para mim, não tem caráter nenhum", dizia o relato publicado pela suposta dona do fã-clube. No entanto, a versão de Bruna é bem diferente.

Nos stories do Instagram, Biancardi publicou uma captura de tela da acusação e se defendeu. Ela explicou que bloqueou o perfil após descobrir que estavam usando a imagem de sua filha, Mavie, de maneira indevida para se promover e lucrar com isso: "Levou 'block' porque fica monetizando a conta que leva o nome da minha filha”, iniciou.

“Também porque vive falando mal de mim na rede vizinha. Então, não tem porquê ficar me acompanhando e ter uma conta com o nome da minha filha no Instagram, né? Não queira inverter as coisas para se sair bem na histórias [risos]. Posta o que você fala de mim", Bruna não deixou barato e pediu para seguidora esclarecer a história.

Vale lembra que Neymar Jr celebrou a chegada de sua terceira filha, Helena, fruto de um breve romance com Amanda Kimberlly, em suas redes sociais. Até o momento, Bruna não se manifestou sobre o nascimento da enteada, mas confirmou que reatou seu relacionamento com o atleta. Eles tinham colocado um ponto final no namoro em novembro do ano passado.

Bruna Biancardi mostra harmonia entre filhos de Neymar Jr:

Vale lembrar também que, na última sexta-feira, 16, Bruna Biancardi demonstrou sua ótima relação com um dos filhos de Neymar, o primogênito Davi Lucca, de 12 anos. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou um registro encantador de sua filha Mavie com os filhos da ex-namorada do craque, Carol Dantas.