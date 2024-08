Amanda Kimberlly celebra o primeiro mês de sua filha com Neymar

A influenciadora digital Amanda Kimberlly mostrou os detalhes da festa intimista para comemorar o primeiro mês de sua filha, Helena

Amanda Kimberllyusou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa intimista que preparou para comemorar o mesversário de sua filha. Neste sábado, 3, Helena, sua filha com o jogador Neymar Jr., completou seu primeiro mês de vida.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital exibiu o bolo branco com lacinhos rosas, além dos docinhos em formatos de bichinhos e quitutes como croissant recheado. A mesa também foi decorada com algumas flores

Mais cedo, Neymar celebrou o primeiro mês de vida da filha caçula. O atleta publicou uma foto fofíssima da bebê em seus stories no Instagram "1º mês da Helena", escreveu ele.

Confira:

Amanda Kimberlly rompe o silêncio sobre affair com Neymar

A modelo Amanda Kimberlly rompeu o silêncio e falou pela primeira vez a respeito de seu affair com o jogador de futebol Neymar Jr. Em suas redes sociais, a mãe da pequena Helena, filha caçula do atleta brasileiro, publicou um pronunciamento esclarecendo a relação que teve com o famoso.

"Será a primeira e a última vez que venho aqui falar desse assunto. NÃO, eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento, pelo menos PRA MIM, foi esclarecido que TODOS os envolvidos estavam SOLTEIROS. No meu caso, estava solteira desde de JANEIRO 2023...", iniciou ela.

"Faço questão de colocar isso em caps lock pra galerinha que tem um calendário diferenciado e acredita que depois janeiro já é outubro, afirmando (sem nenhuma prova) que eu traí meu ex parceiro. Estou cansada de ver uma mentira tão absurda respingar na minha filha, fiquei calada durante 9 meses levando uma enxurrada de ofensas por um personagem que nunca existiu, fora as fake news", acrescentou. Confira o desabafo completo!