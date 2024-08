Sem preferência! Irmã de Neymar Jr exibe presentes iguais para os três sobrinhos

Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, mostra que trata todos os sobrinhos com igualdade e compra presentes iguais para os três; confira!

Neste domingo, 18, Rafaella Santos rebateu comentários de que faria distinção entre os sobrinhos e mostrou que tem carinho igual pelos três herdeiros de seu irmão, Neymar Jr. Em suas redes sociais, a tia coruja exibiu os presentes personalizados que encomendou para os três afilhados, frutos de diferentes relacionamentos do jogador de futebol.

Através dos stories do Instagram, Rafaella exibiu os presentes para os pequenos. Como torcedora do Botafogo, ela escolheu uniformes personalizados com o nome de cada um dos sobrinhos: Davi Lucca, de 12 anos, filho de Carol Dantas; Mavie, de 10 meses, filha de Bruna Biancardi; e Helena, de apenas um mês, filha de Amanda Kimberlly.

Apesar de ter escolhido modelos diferentes para cada um dos sobrinhos, Rafaella demonstrou carinho por todos e se preocupou em selecionar presentes especiais para cada um. Além dos uniformes personalizados, ela também escolheu uma camiseta para si e adicionou um body de bebê, sem revelar quem receberá esse mimo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Vale lembrar que no começo da semana, Rafaella causou polêmica ao revelar uma decisão envolvendo um de seus três sobrinhos, filhos do jogador de futebol Neymar Jr. Isso porque a influenciadora digital decidiu colocar a foto de apenas uma das crianças, a caçula Helena, como papel de parede em seu celular, o que dividiu opiniões entre os seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Bruna Biancardi se revolta ao ser acusada de promover rixa entre filhos de Neymar:

Bruna Biancardi está furiosa após ser acusada de instigar rivalidade entre sua filha com Neymar Jr, Mavie, de 10 meses, e Helena, de apenas um mês, que é fruto de um rápido affair do atleta com Amanda Kimberlly. Em suas redes sociais, a namorada do jogador de futebol desmentiu as acusações e se pronunciou sobre a polêmica.

Tudo começou quando a dona de um fã-clube afirmou ter sido bloqueada por Bruna em sua conta no Instagram. Segundo o relato, a influenciadora teria se incomodado ao ver que o perfil começou a postar fotos de Helena, a terceira filha do jogador, e a acusaram de incentivar a rivalidade entre as herdeiras de Neymar, mas Biancardi fez questão de rebater.