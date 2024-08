Neymar Jr curte Dia dos Pais com Davi Lucca e Mavie

Na Arábia Saudita, o jogador Neymar Jr curtiu um dia divertido com os filhos e compartilhou alguns registros junto das crianças

Neymar Jr encantou seguidores com os novos cliques ao lado dos filhos, neste domingo (11). Para comemorar o Dia dos Pais de forma divertida ao lado de Davi Lucca, fruto do relacionamento dele com Carol Dantas, e de Mavie, filha do jogador com Bruna Biancardi, o craque esteve em um fliperama com as crianças, na Arábia Saudita, onde trabalha desde o ano passado como titular do Al-Hilal.

"Fathers' Day (Dia dos Pais)", escreveu o atleta, acrescentando emojis de coração no fim do texto. Na imagens, Neymar mostrou que proporcionou um dia divertido aos filhos e combinou o look com eles, já que os três estavam vestindo a mesma estampa.

Apesar de tornar o momento público, o jogador preferiu desativar os comentários das imagens.

Vale lembrar que a filha caçula do craque, Helena, que acabou de nascer ficou de fora da comemoração, já que nasceu há pouco mais de um mês e vive no Brasil com a mãe, Amanda Kimberlly. Nos stories, Neymar se encantou por um clique da pequena vestida com uma camisa dos Santos: "Filha de Santista, peixinha é", escreveu ele.

Suposta filha húngara de Neymar é revelada

Recentemente, a imprensa brasileira apontou que Neymar pode ser pai de mais uma menina, Jázmin Zoé, de 10 anos. A menina seria filha do craque com a modelo húngara Gabriella Gáspar, que procurou a justiça à procura do reconhecimento legal da filha como herdeira do craque.

Gabriella diz que conheceu Neymar Jr quando eles ficaram juntos em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em abril de 2013. Segundo a assessoria do craque, que falou com o jornal O Globo, o processo entre Neymar e a modelo está correndo em segredo de justiça:

"O processo de investigação de paternidade corre em segredo de justiça e há impedimento para prestar quaisquer informações", disse a equipe.