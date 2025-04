Manuela Duarte mergulhou em papel de autora durante primeira gravidez: 'Momento de reconexão'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz e autora Manuela Duarte fala sobre espiritualidade e revela detalhes da criação de Parte de Mim, seu primeiro livro

Manuela Duarte (40) é conhecida pelo trabalho como atriz e já esteve em novelas reconhecidas pelo público, como Escrava Mãe (2016), da Record, Salve-se Quem Puder (2020) e Família É Tudo (2024), da TV Globo. Recentemente, a artista fez uma nova aposta e lançou seu primeiro livro, o romance espírita Parte de Mim. Em entrevista à CARAS Brasil, Manuela conta que mergulhou no papel de autora durante a primeira gravidez: "Momento de reconexão", revela.

Atriz e escritora

A trajetória de Manuela Duarte nos palcos e nas telas começou cedo. Sua primeira experiência nas artes foi em O Doente Molière, peça que estreou em 2004, sob direção de Fernando Berditchevsky. Desde então, acumulou papéis diversos na televisão, como a rebelde Gabi em Luz do Sol, Dália em Escrava Mãe e, mais recentemente, a ambiciosa Patty em Família É Tudo. Mas foi longe dos holofotes que ela encontrou uma nova forma de expressão: a escrita.

Durante a gestação do seu primeiro filho, Théo, Manuela começou a desenvolver um projeto que seria seu primeiro romance publicado. “Os insights iniciais vieram quando eu estava grávida do meu primeiro filho, o Théo. Tive que parar quando ele nasceu, retornei quando ele tinha quatro meses. Era meu primeiro puerpério e essa é uma fase muito desafiadora. Escrever era meu momento de reconexão e uma forma de exercer a criatividade”, conta.

Espiritualidade como fio condutor

Com formação em práticas como Mesa Radiônica, ThetaHealing, Reiki, Tarot e Constelação Familiar, Manuela sempre teve um olhar atento às questões espirituais. Esse despertar guiou diretamente a criação de Parte de Mim, romance que mistura drama, renascimento e evolução interior.

“Como eu desenvolvia os personagens a partir das questões internas que eles tinham, eu fui incluindo esse olhar espiritual que eu mesma vinha desenvolvendo. Era tão maravilhoso perceber a vida de um modo diferente que os personagens ganhavam esse frescor também!”, revela a autora.

Ela explica que suas experiências com terapias holísticas ajudam a enriquecer a construção de seus personagens: “Quando construo um personagem, traço as suas conexões cármicas e seus padrões familiares. Isso me traz muitas ideias para as atitudes deles e qual seria o melhor caminho para resolver esses carmas, tornando suas emoções muito mais profundas. Muito mais humanas”.

Artista multifacetada

Manuela é formada em Publicidade pela PUC-Rio, estudou no Tablado e buscou aprimoramento constante em cursos de TV e cinema. Seu talento multifacetado também se estende aos idiomas: ela é poliglota, fala inglês, francês, espanhol, italiano e arrisca no alemão e turco. “Aprender uma língua nova é como se alfabetizar novamente. É mágico olharmos para palavras que não fazem o menor sentido e depois as compreendermos!”, conta, revelando também que é fã de livros em suas versões originais.

Para ela, todas essas versões de si mesma — atriz, escritora, terapeuta — se complementam: “É como canalizar a criatividade vinda do Universo, do meu Eu Superior; elaborar no mental a história e escrevê-la, visualizando todas as cenas. Porque vejo como um filme na minha cabeça! E atuar é trazer tudo isso para o corpo, expressar, viver as cenas. Tá tudo conectado”.

Best-seller

Lançado pela Editora Maquinaria, Parte de Mim tornou-se best-seller na Amazon logo nos primeiros dias após a estreia. O lançamento oficial aconteceu na Livraria da Travessa, no Barra Shopping (RJ), com bate-papo especial ao lado da jornalista e amiga de longa data Ana Paula Araújo (52). O livro conta ainda com orelha escrita por Thalita Rebouças (50), grande autora nacional.

Mais do que uma história de ficção, Manuela vê sua obra como uma entrega espiritual: “Hoje, vejo o livro impresso e percebo o tamanho da coragem que tive; são emoções muito íntimas reveladas em um romance forte e arrebatador. Eu sempre fui romântica e adorei um bom drama. E trouxe os aprendizados da espiritualidade que tive, ao longo dos anos em que o desenvolvi, porque não devia guardá-los só para mim.”

E ela completa: “A vida é para ser compartilhada, não estamos sozinhos nessa jornada. Agora cheguei ao momento da entrega, ansiosa para trocar com o leitor e saber o que tocou seu coração. Esse é o momento mais aguardado por mim porque dá aquela sensação de dever cumprido. Estou me sentindo muito realizada e feliz por ter seguido com fé nesse caminho da escrita. Agora, o que não me falta é história para contar”.

Novos projetos

Para além do sucesso, Parte de Mim simboliza uma virada na vida da artista. “Escrevo desde muito pequena. Aprendi a me expressar através da escrita, numa época em que não me sentia à vontade para falar dos meus sentimentos. Escrever sempre foi transformador para mim, sim, é como uma terapia”, revela.

E ela já pensa nos próximos passos: “Já tenho sim outras histórias sendo escritas. Tenho projetos para o audiovisual também. Mas pretendo focar bastante no Parte de Mim e planejo estar presente em várias feiras de livro que terão esse ano pelo Brasil!”, conclui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maquinaria Editorial (@maquinariaeditorial)

Leia também: Discreto, ator de Vale Tudo morreu sem casamento e filhos aos 74 anos