Amanda Kimberlly rompe o silêncio sobre affair com Neymar: 'Não sou a vilã'

A modelo Amanda Kimberlly se pronunciou pela primeira vez sobre o envolvimento com Neymar, que resultou na gravidez de Helena

A modelo Amanda Kimberlly rompeu o silêncio e falou pela primeira vez a respeito de seu affair com o jogador de futebol Neymar Jr. Em suas redes sociais, a mãe da pequena Helena, filha caçula do atleta brasileiro, publicou um pronunciamento esclarecendo a relação que teve com o famoso.

Através de um longo comunicado, Amanda deixou claro que se envolveu com Neymar na época em que o craque estava solteiro. Além disso, a modelo ainda frisou que está cansada de se deparar com falsas informações que atingem não somente ela, mas também a filha.

"Será a primeira e a última vez que venho aqui falar desse assunto. NÃO, eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento, pelo menos PRA MIM, foi esclarecido que TODOS os envolvidos estavam SOLTEIROS. No meu caso, estava solteira desde de JANEIRO 2023...", iniciou ela.

"Faço questão de colocar isso em caps lock pra galerinha que tem um calendário diferenciado e acredita que depois janeiro já é outubro, afirmando (sem nenhuma prova) que eu traí meu ex parceiro. Estou cansada de ver uma mentira tão absurda respingar na minha filha, fiquei calada durante 9 meses levando uma enxurrada de ofensas por um personagem que nunca existiu, fora as fake news", continuou Amanda Kimberlly.

Em seguida, a mãe da pequena Helena mencionou que 'a corda sempre vai arrebentar para o lado mais fraco'. "As pessoas gostam de imaginar e até de inventar algo que elas não viveram.... Dessa história do mocinho e da mocinha, eu não sou a vilã. Helena pode não ter sido planejada por nós dois, mas pra DEUS ela foi. 'Ela ficou esse tempo todo calada?'. A corda sempre vai arrebentar pro lado mais fraco", finalizou.

Vale lembrar que, recentemente, Neymar Jr reatou sua relação com a influenciadora Bruna Biancardi, mãe de Mavie, segunda filha do jogador. Após passarem um tempo separados, os dois assumiram publicamente a reconciliação no início de julho, durante um show do cantor Thiaguinho.

Neymar Jr celebra 1 mês de vida de Helena

Dia especial para Neymar Jr! O jogador de futebol iniciou este sábado, 3, celebrando o primeiro mês da filha, Helena, com a modelo Amanda Kimberlly. Em comemoração à data, o atleta publicou uma foto fofíssima da bebê em seus stories no Instagram.

"1º mês da Helena", escreveu Neymar, complementando a legenda com um emoji de coração vermelho. A pequena chegou ao mundo no dia 3 de julho e nasceu no Hospital São Luiz Star, localizado em São Paulo.

O craque apresentou a caçula poucos dias após Amanda Kimberlly dar à luz. No dia 19 de julho, ele compartilhou nas redes sociais as primeiras fotos da pequena Helena. Neymar Jr esteve presente no parto junto com o filho mais velho, Davi Lucca, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas.