'Namoro' de Rebeca Andrade, casamento de Zezé e festa de Rafa Justus marcam semana

A semana foi bastante movimentada no mundo das celebridades, com o suposto romance entre Rebeca Andrade (25) e Gabi Guimarães (30), o casamento surpresa de Zezé di Camargo (62) e Graciele Lacerda (43), e os desdobramentos da preparação da festa de 15 anos de Rafa Justus (15). Pensando nisso, a CARAS Brasil preparou um resumo dos principais fatos dos últimos dias. Confira!

O domingo, 25, foi tomado de emoção com o casamento surpresa de Zezé di Camargo e sua amada, Graciele Lacerda . Os dois promoveram um chá revelação para mostrar o sexo do primeiro fruto do relacionamento do casal —que será uma menina, chamada Clara— e o cantor aproveitou a ocasião para emendar em um casamento surpresa.

"Quando nossa tentativa de querer engravidar, enfim, deu certo, a ideia de casar, que já estava

sendo planejada por nós, acabou ficando em segundo plano. Eu achava que esperaríamos o bebê nascer e crescer para poder levar as alianças. E ai o Zezé veio com essa surpresa", disse a musa fitness, em entrevista à revista CARAS.

A emoção do domingo deu lugar a rumores de romance na segunda-feira, 26. Rebeca Andrade, medalhista olímpica, concedeu uma entrevista ao canal do YouTube Cazé TV e se pronunciou sobre os boatos de internautas de que ela estaria namorando Gabriella Guimarães, jogadora de vôlei da Seleção Brasileira. "Eu levo na zoeira, tem que ser. Acho engraçado", disse a atleta.

Ainda na segunda, Jojo Todynho (27) surpreendeu os fãs e seguidores ao surgir com um visual completamente novo. Antes, a artista estava com o cabelo raspado e descolorido, e então, ela surgiu com os fios lisos e compridos até a cintura. À CARAS Brasil, ela comentou a transformação: "Não é sobre mudar, e sim inovar."

Na terça-feira, 27, Isabel Veloso (18) usou se pronunciou após sua médica confirmar que ela não é considerada uma paciente em estado terminal de câncer. A jovem ganhou notoriedade ao mostrar sua rotina convivendo com a doença afirmou: "Eu não sou uma paciente terminal, eu sou uma paciente em cuidados paliativos". Inicialmente, ela foi diagnosticada com Linfoma de Hodking.

Já a quarta-feira, 28, foi tomada por detalhes do aniversário de 15 anos de Rafa Justus, filha de Ticiane Pinheiro (48) e Roberto Justus (69). A adolescente surgiu fazendo a degustação dos docinhos para a festa e revelou que seu vestido para a grande noite pesa cerca de cinco quilos.

O assunto seguiu para a quinta-feira, 29, quando Rafa contou que, após a festa, pretende levar suas 15 amigas para uma festa do pijama em um hotel. Ana Paula Siebert (36), esposa de Justus, ficou sabendo do momento e brincou sobre ter sido excluída. O momento se tornou pauta nas redes sociais, e internautas especularam sobre rusgas na relação entre as duas.

No entanto, Roberto Justus cessou os boatos em entrevista à CARAS Brasil e esclareceu que a relação entre as duas é boa. "Foi uma brincadeira tão inocente, tão querida entre as duas", disse. " A Rafa e a Ana tem uma relação tão inacreditável. Ela considera ela como uma segunda mãe. A Paula é meio que o ídolo dela, ela ajuda em tudo. É surreal a relação delas."

A sexta-feira, 30, começou girando em torno da casa de Virginia (25) e Zé Felipe (26). Margareth Serrão (56), mãe da influenciadora e empresária, mostrou nos Stories do Instagram como são as acomodações dos funcionários na nova mansão do casal. Ela exibiu a cozinha, em que cerca de cinco colaboradores estavam almoçando, e os quartos com cama e ar condicionado.

