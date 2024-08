Rebeca Andrade rompe o silêncio sobre rumores de romance com Gabi Guimarães

Tá rolando? Rebeca Andrade quebra o silêncio e revela a verdade por trás dos rumores de romance com jogadora de vôlei Gabi Guimarães

Durante sua participação nas Olimpíadas de 2024, a ginasta Rebeca Andrade despertou a curiosidade dos seguidores ao ser vista ao lado da jogadora de vôlei Gabi Guimarães. Inclusive, as atletas receberam o apoio dos fãs e levantaram rumores de um possível romance. Agora, a medalhista olímpica revela a verdade por trás dos boatos.

Em recente entrevista à Cazé TV, Rebeca revelou que gosta de acompanhar tudo o que falam sobre ela nas redes sociais. Aliás, a ginasta mencionou que viu os rumores de um romance com a jogadora de vôlei brasileira, mas esclareceu que a relação entre elas é apenas uma amizade. Apesar disso, ela confessou que se diverte com a torcida.

“No Instagram eu acho que eu vi. Mas gente, eu levo na zoeira, né? Porque… Eu levo na zoeira. Tem que ser”, Rebeca se divertiu e contou que recebe elogios por levar os comentários envolvendo sua vida amorosa na esportiva: “É, eu acho engraçado”, disse a ginasta, que chamou atenção dos seguidores ao posar com a jogadora de vôlei durante os Jogos Olímpicos.

Vale lembrar que Rebeca Andrade terminou recentemente seu relacionamento de quase dois anos com o fisiculturista Luiz Cleiton, enquanto se preparava para as Olimpíadas. Já Gabi Guimarães chegou a viver um romance discreto com outra musa da seleção brasileira de vôlei, Sheilla Castro, mas o relacionamento também terminou.

Rebeca Andrade encanta internautas ao cantar:

Rebeca Andrade segue mostrando que seu talento não está só na Ginástica Artística! Sendo a maior medalhista olímpica do Brasil, a atleta encantou os seguidores nesta quinta-feira, 15, ao soltar a voz cantando um clássico de "A Princesa e o Sapo", da Disney. No vídeo em seu perfil oficial do Instagram, Rebeca cantou a música "Quase Lá".

"Durante os jogos muitos de vocês comentaram sobre a minha voz e disseram que parecia voz de dubladora… então trouxe um vídeo de um dos meus filmes favoritos, para confirmar que realmente minha voz parece de dubladora", Rebeca escreveu na legenda da postagem e recebeu muitos elogios pelo ‘talento oculto’; confira!