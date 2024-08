Jojo Todynho explica mudança radical no visual: 'É sobre inovar'

Procurada pela CARAS Brasil, Jojo Todynho comenta sua mudança no visual; influenciadora surgiu com cabelos longos até a cintura após cabeça raspada

A influenciadora Jojo Todynho (27) surpreendeu os fãs e seguidores ao fazer uma mudança radical no visual na última segunda-feira, 26. Com a repercussão do novo look, a campeã de A Fazenda 12 (Record) reflete sobre o que isso significa em sua nova fase.

"Não é sobre mudar, e sim inovar", diz Jojo Todynho , à CARAS Brasil. A cantora surgiu com cabelos castanho escuro, longos com o comprimento até a cintura. A mudança aconteceu após ela passar meses com a cabeça raspada e os fios curtos, descoloridos.

A artista ainda assegura que a transformação nas madeixas não aconteceu por questões de auto-estima, ou por críticas quanto ao antigo visual. Ela ainda pontua que a chave é "se sentir maravilhosa com ou sem cabelo".

Leia também: Jojo Todynho dá bronca em fãs após cobrança por opinião sobre reaproximação de Iza com ex

Nos comentários da publicação em que mostra a mudança, a artista recebeu uma enxurrada de elogios e comentários carinhosos dos internautas. "Está linda e muito diferente. Parabéns", declarou uma. "Está muito linda. De qualquer jeito fica bonita, porque a luz vem de dentro", escreveu outra. "Perfeita! Linda por dentro e por fora", afirmou ainda uma terceira internauta.

Nesta semana, a artista contou para os fãs que completou um ano após a cirurgia bariátrica feita em agosto de 2023. Também nas redes sociais, ela revelou que eliminou cerca de 60 kg após o procedimento —antes, ela já havia perdido 15 kg fazendo treinos e seguindo dieta.

Em 2024, Jojo Todynho também se submeteu a uma cirurgia plástica de lipoescultura associada ao abdômen, no mês passado, e a uma redução de mamas neste mês. "O gatilho de operar veio quando eu fui para a Disney. E aí eu fui nos brinquedos e vi que não consegui ir. Aí eu virei essa chave: 'vou fazer a cirurgia'", contou ela, em entrevista ao podcast DocShow.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE JOJO TODYNHO NO INSTAGRAM: