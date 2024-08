Entenda como surgiram os rumores de um romance entre Rebeca Andrade e Gabi Guimarães

Suspeitas de internautas podem ter provocado ‘fanfic’ sobre romance entre a ginasta Rebeca Andrade e a jogadora de vôlei Gabi Guimarães

Rumores de um romance entre Rebeca Andrade (25) e a jogadora de vôlei Gabi Guimarães (30) tomou conta da internet recentemente. Contudo, a ginasta esclareceu, em entrevista à Cazé TV, que a relação entre elas é apenas uma amizade. Apesar disso, a atleta confessou que se diverte com a torcida. Mas de onde será que surgiu a "fanfic"? A CARAS Brasil encontrou algumas publicações de fãs nas redes sociais que despertaram a curiosidade e levantaram uma “intimidade” entre elas.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, do dia 19 de agosto, uma usuária compartilhou fotos e até uma filmagem de Rebecca e Gabi, e escreveu: "A Rebeca sentada no colo da Gabi, a mão da Gabi na cintura dela (...) Parou, preciso parar de ver essas coisa. Estou meio doente já".

Em uma outra publicação, do dia 21 do mesmo mês, uma internauta posta fotos das duas atletas posando em grupo e aponta: "Em todas as fotos, a Rebeca está do lado da Gabi".

‘LEVO NA ZOEIRA’

Na recente entrevista, Rebeca mencionou que viu os rumores de um romance com a jogadora de vôlei brasileira. “No Instagram, acho que vi. Mas gente, levo na zoeira, né? Porque (…) Eu levo na zoeira. Tem que ser”, falou a ginasta, contando ainda que recebe elogios por levar os comentários envolvendo sua vida amorosa na esportiva. “É, eu acho engraçado”, emendou ela, que chamou atenção dos seguidores ao posar com a jogadora de vôlei durante os Jogos Olímpicos.

Vale lembrar que Rebeca Andrade terminou recentemente seu relacionamento de quase dois anos com o fisiculturista Luiz Cleiton (28), enquanto se preparava para as Olimpíadas. Já Gabi Guimarães chegou a viver um romance discreto com outra musa da seleção brasileira de vôlei, Sheilla Castro (41), mas o relacionamento também terminou.