Roberto Justus defende relação de Rafa e Ana Paula Siebert e explica exclusão de momento

Em contato com a CARAS Brasil, o empresário Roberto Justus se pronuncia após declaração de Ana Paula Siebert Justus e Rafaella Justus

Nesta semana, um momento de brincadeira entre Ana Paula Siebert (36) e Rafaella Justus (15) chamou atenção nas redes sociais. Nos registros, a filha de Roberto Justus (69) revelou que a madrasta não foi convidada para a festa do pijama após a comemoração dos 15 anos da jovem, o vídeo repercutiu bastante. Em entrevista à CARAS Brasil, o empresário defende a relação das duas e explicação exclusão do momento.

A mulher de Roberto Justus ficou sabendo da decisão da enteada ao ela pedir uma ajuda para escolher um pijama. Surpresa com a preocupação da jovem com a roupa de dormir, Ana Paula Siebert então perguntou o motivo dela querer escolher uma peça após se acabar na festa e acabou sabendo que não poderá participar do evento com as 15 amigas.

Depois dos registros, começaram rumores de que Ana Paula foi excluída da comemoração de Rafaella Justus, mas o empresário garante que isso não tem fundamento: "Foi uma brincadeira tão inocente, tão querida entre as duas".

O que acontece é que a filha de Justus está planejando um café da manhã especial apenas para suas 15 melhores amigas, que irão dormir no hotel após a festa. É dessa parte da celebração que Ana ficará de fora. Roberto explica.

"Não existe um negócio desses, foi uma brincadeira delas. A Rafa e a Ana tem uma relação tão inacreditável. Ela considera ela como uma segunda mãe. A Paula é meio que o ídolo dela, ela ajuda em tudo. É surreal a relação delas!", declara.

O apresentador reforça que Rafaella e Ana Paula tão uma relação de muito carinho e respeito. Roberto confessa que fica surpreso o quanto elas são parcerias. Sobre a festa de 15 anos, ele apenas menciona que a família toda está empolgada para essa grande celebração.

"É uma coisa que eu nunca imaginei que fosse tão forte. Não tem nada desse clima. Parece que ela está excluindo, mas é uma brincadeira total entre elas. Se dão super bem e eu fico super feliz com isso. Estamois todos animados para a festa de amanhã", finaliza Roberto Justus.

