Isabel Veloso se pronuncia após médica dizer que ela não está em estágio terminal

Depois de médica afirmar que Isabel Veloso não é paciente em estágio terminal, a influencer se pronuncia publicamente

A influenciadora digital Isabel Veloso se pronunciou sobre a declaração de sua médica sobre o estado de saúde durante a luta contra o câncer. A médica contou que a influencer não é considerada como paciente em estágio terminal, mas afirmou que ela está em cuidados paliativos porque sua doença não tem cura. Com isso, a jovem apareceu nas redes sociais para confirmar a sua situação e agradecer por tudo ter ficado claro.

"Essa é a maior prova que eu não estava mentindo contra minha doença[…] Para os desinformados que estão de plantão aí, cuidando da minha vida. Minha doença, ela era uma doença terminal, devido a uma data prevista que eu tinha de tempo, eu tinha um tempo estimado de vida e não tinha certeza que a minha doença iria se estabilizar, mas ela se estabilizou e eu passo a não ser chamada de uma paciente em ‘estado terminal’ e sim em estado paliativo. Eu não sou uma paciente terminal, eu sou uma paciente em cuidados paliativos", comentou.

Vale lembrar que Isabel Veloso, que está grávida pela primeira vez, foi diagnosticada com Linfoma de Hodking. Ela fez o tratamento com quimioterapia, mas este parou de fazer efeito. Com isso, ela iniciou os cuidados paliativos para controlar e aliviar os sintomas. O tumor dela está na região do mediastino, entre o coração e o pulmão, e pode causar dispneia, arritmias e dor crônica.

Saiba o que a médica de Isabel Veloso contou

Em conversa com o Gshow, a médica Melina Branco Behne contou que Isabel não está em estado terminal. O caso dela é de cuidados paliativos. Ou seja, ela tem um tumor que não responde aos tratamentos e não tem cura. Então, Isabel recebe cuidados para controlar os sintomas da doença.

"O quadro clínico da Isabel está estável, o tumor está pequeno, com o crescimento estagnado e ainda com o controle importante dos sintomas que ela sentia - que eram dores e falta de ar. Agora, o que está sentindo são as ânsias e os vômitos, comuns no início da gestação", disse ela.

Então, a médica ainda explicou os cuidados paliativos de Isabel. "O que fazemos são cuidados paliativos. Na prática significa que, não tendo mais o tratamento, a cura, para a doença do paciente, nós vamos focar em controlar os sintomas. E assim garantir que todas as necessidades do paciente e dos familiares sejam atendidas", afirmou ela, e completou: "A Isabel está em acompanhamento paliativo porque teve retorno da atividade tumoral e efeito colateral das quimioterapias realizadas. Ela ficou com neuropatia periférica, gerando dores fortes e crônicas. E, com isso, decidiu não continuar mais o tratamento quimioterápico".