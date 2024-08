Veja quais foram as lembrancinhas do chá revelação de Graciele e Zezé

Convidados do chá revelação de Graciele e Zezé Di Camargo puderam levar para casa mais de um mimo do evento; veja quais foram as lembranças

O chá revelação de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo aconteceu neste domingo, 25, e os convidados do evento tão esperado puderam levar mais uma lembrança do momento duplamente especial para suas casas.

Além de descobrirem que estão esperando uma menina, que se chamará Clara, os papais se casaram depois da revelação. A cerimônia foi uma surpresa do sertanejo para a sua eleita, que ficou muito emocionada e surpreendida com a atitude.

Depois de viverem momentos memoráveis e de usufruirem de uma festa com decoração clara e com ursos, os presentes puderam pegar seus mimos. Seguindo a decoração, os itens foram confeccionados em tons de branco, bege e com ursos. Além disso, as iniciais do sobrenome do casal foram colocadas.

A organizadora do evento, Andrea Guimarães, que planeja a festa de vários famosos, inclusive é a responsável pela de 15 anos de Rafaella Justus, herdeira de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, postou quais foram as lembrancinhas do chá revelação Graciele e Zezé.

Além de "bem-casados", que na verdade foram intitulados de "bem-vividos", com um urso de pelúcia, os convidados puderam levar uma fatia de bolo e uma caixa de sabonetes. O item de higiene foi confeccionado também no tema da festa.

É bom lembrar que coincidentemente, a esposa do sertanejo escolheu um vestido branco para o chá revelação. O evento também teve uma decoração clara e com ursos de pelúcia de enfeite.

Veja as lembrancinhas do chá revelação de Graciele e Zezé:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Graciele Lacerda fala sobre se casar em chá revelação

O chá revelação de Graciele Lacerda, de seu primeiro bebê com Zezé Di Camargo, foi mais que especial. Neste domingo, 25, a após saber que terá uma menina, que se chamará Clara, a influenciadora foi pega de surpresa pelo amado com um casamento.

Noiva desde 2021 do sertanejo, a empresária do ramo da saúde ficou duplamente surpresa durante o evento. Isso porque, apesar de querer uma menina desde a infância, Graciele Lacerda contou que acreditava que poderia ser um menino por conta do nome escolhido por Zezé, Kaluanã, e por ele não ter costume de fazer coisas sem avisar, a cerimônia com os padres a surpreendeu. Saiba o que ela disse aqui.