Fernanda Torres no Oscar, internação de Lexa e morte de Léo Batista marcam semana

Últimos sete dias tiveram momentos marcantes para famosos como Fernanda Torres; pensando nisso, a CARAS Brasil preparou um resumo da semana, confira!

Os últimos sete dias foram bastante agitados no universo das celebridades. Fernanda Torres (59) foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, e Ana Maria Braga (75) enfrentou um perrengue nos bastidores do Mais Você(Globo). Por outro lado, o Brasil se entristeceu com a morte do jornalista Léo Batista (1932-2024). Pensando nisso, a CARAS Brasil reuniu os eventos mais marcantes da última semana.

A semana começou com a triste notícia da morte da voz marcante do jornalismo esportivo brasileiro. Léo Batista morreu aos 92 anos, no último domingo, 19, dois dias após receber o diagnóstico de um tumor no pâncreas. Ele deixou duas filhas, frutos do casamento de 60 anos com Leyla Chavantes Belinaso (1938-2022).

Na segunda-feira, 20, as atenções foram voltadas aos EUA, com a posse de Donald Trump(78). Eleito pela segunda vez, ele esteve no evento que aconteceu na Rotunda do Capitólio dos Estados Unidos em Washington. O look da primeira dama, Melania Trump (54), chamou atenção dos internautas.

Ainda no mesmo dia, a cantora Lexa (29) precisou ser internada. Grávida de seis meses, a artista, que espera a primeira filha, foi diagnosticada com quadro de pré-eclâmpsia precoce. Para cuidar da saúde, ela precisou cancelar compromissos, como sua presença no Carnaval 2025.

Já na manhã de terça-feira, 21, os telespectadores do programa Mais Você foram surpreendidos com um relato de Ana Maria Braga. A apresentadora revelou que uma funcionária precisou ser levada às pressas ao hospital, após consumir uma fruta que seria exibida em uma reportagem do programa e ter uma reação alérgica. "Lígia, a gente está rezando para que você esteja aqui recuperada."

No mesmo dia, o BBB 25 encarou seu primeiro Paredão. A dupla Arleane (34) e Marcelo (38) deixou a casa mais vigiada do Brasil com 55,95% dos votos do público —que depositaram mais de 6.5 milhões de votos na primeira eliminação da temporada.

Na quarta-feira, 22, Jullie Dutra(38), vencedora do quadro Quem Quer Ser Um Milionário, contou que cumpriu a promessa feita ao vivo ao pegar a maleta do prêmio, em dezembro de 2023. Ela comprou uma casa para Carmelita, a quem considera sua segunda mãe.

A quinta-feira, 23, começou com fortes emoções para os brasileiros. Fernanda Torres foi indicada para concorrer ao Oscar de Melhor Atriz, por Ainda Estou Aqui—filme que concorre às categorias de Melhor Filme, indicação inédita para o Brasil, e Melhor Filme de Língua Estrangeira. A atriz repetiu o feito da mãe, Fernanda Montenegro(95), que concorreu na categoria em 1999 por Central do Brasil.

Na noite do mesmo dia, Diogo Almeida (40) e sua mãe Vilma (68) venceram a segunda Prova do Líder do BBB 25. Com isso, eles estão imunes, têm direito ao apartamento do Líder e ainda indicam uma dupla ao próximo Paredão.

Já a sexta-feira, 23, começou com reclamações dos fãs de Thiaguinho (41). O cantor precisou cancelar o seu show em Orlando, nos Estados Unidos, horas antes da apresentação, e anunciou por meio de um comunicado publicado em seu perfil do Instagram. O cancelamento da apresentação atraiu críticas dos fãs do músico.

