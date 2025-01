BBB 25: Diogo Almeida e Vilma vencem a segunda Prova do Líder

Diogo Almeida e Vilma se tornam os novos líderes do BBB 25, da Globo. Saiba como foi a prova do líder, que exigiu pontaria e agilidade

Na noite desta quinta-feira, 23, Diogo Almeida e Vilma conquistaram a liderança. Eles venceram a segunda Prova do Líder da temporada. Com isso, eles estão imunes e indicam uma dupla ao próximo paredão.

Logo no início do programa ao vivo, Aline e Vinicius, que foram os líderes na semana passada, tiveram que vetar uma dupla e decidiram tirar Edilberto e Raissa da disputa.

Depois, os outros participantes escolheram coletes numerados para a disputa. A prova foi feita em duas etapas. Na primeira etapa, as duplas disputaram uma prova de arremesso. Na sequência numérica, duas duplas duelaram no campo de provas. Eles tiveram que responder uma pergunta e acertar uma bola na resposta correta. A dupla que venceu o duelo foi aquela que acertou a resposta mais rápido com a bola. Na primeira etapa, cinco duplas foram classificadas para a próxima fase, sendo elas: Vitória e Mateus, Diogo e Vilma, Gabriel e Mike, Aline e Vinicius e João Pedro e João Gabriel.

Na segunda etapa, um integrante da dupla girou um volante para fazer a água cair em um pote. Quando a água encheu o pote, uma bolinha chegou ao topo e o brother precisou pegá-la para liberar a sequência da prova. Na sequência, a dupla teve que recolher 20 bolinhas e colocá-las em tubos. No final, o vencedor foi quem fez o circuito mais rápido.

A dupla Diogo Almeida e Vilma se deu bem e conquistou a liderança.

Dinâmica da semana no BBB 25

Na noite desta quinta-feira, 23, o apresentador Tadeu Schmidt explicou como será a dinâmica na semana do BBB 25, da Globo. Os brothers vão contar com um Big Fone e um paredão triplo.

Nesta quinta-feira, 23, os participantes realizaram a prova do líder, sendo que uma dupla foi vetada pelos líderes anteriores. Na sexta-feira, 24, a dupla Líder realiza a indicação de 3 duplas para a Mira do Líder.

No sábado, 25, os brothers fazem a Prova do Anjo. Durante a noite, no programa ao vivo, o Big Fone vai tocar. Quem atender ao Big Fone ficará imune junto com sua dupla e eles vão ter que indicar uma dupla para o paredão.

No domingo, 26, os participantes formam um Paredão triplo. Os emparedados serão os indicados por: Big Fone, Líderes, Casa e Contragolpe. A prova Bate e Volta vai salvar uma dupla. Na terça-feira, 28, uma dupla será eliminada.

Leia também:BBB 25: Aline e Vinicius se estranham no último dia como líderes