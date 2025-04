Rafael Cardoso posa com a namorada e faz reflexão: 'Não se vence sozinho'

Em suas redes sociais, Rafael Cardoso postou diversas fotos em que aparece ao lado da namorada Carol Ferraz e fez uma reflexão

Nesta quarta-feira, 16, Rafael Cardoso compartilhou em suas redes sociais diversas fotos em que aparece ao lado da namorada Carol Ferraz.

Na legenda, o ator fez uma importante reflexão sobre a importância de termos pessoas especiais ao nosso lado. "A maior guerra nunca foi lá fora. É aqui dentro. Onde ninguém vê, mas tudo sente. Enquanto a vida nos distrai com batalhas externas, a verdadeira luta é manter o coração alinhado com o propósito… Sem desviar, sem endurecer, sem esquecer quem somos. E é quando a alma sangra em silêncio que mais precisamos de presença. Não de aplausos, mas de abraço. Não de conselho, mas de amor", começou ele.

Em seguida, ele afirmou que família não é composta apenas por laços sanguíneos. "Família não é só laço de sangue — é laço de alma. É quem te olha nos olhos quando você já não consegue se olhar.

É quem segura tua mão quando o chão desaba. E quem lembra quem você é, quando você esquece. Hoje, mais do que nunca, eu sei: Não se vence sozinho. A vitória mais bonita é aquela dividida com quem te ama inteiro. E por isso, eu só agradeço. Por ainda ter onde ancorar meu coração. Por ainda acreditar no poder de uma palavra, de uma fé, de um amor", concluiu.

Rafael e Carol são pais de Helena, de um ano. O ator também tem Aurora, de dez anos, e Valentin, de seis anos, frutos do seu antigo relacionamento com Mariana Bridi.

Ver essa foto no Instagram

Por que Rafael Cardoso saiu da Globo?

O ator Rafael Cardoso surpreendeu ao abrir o jogo sobre sua saída da Globo. Ele encerrou o contrato com a emissora recentemente e contou que tomou a decisão para cuidar de sua saúde mental e da vida pessoal após enfrentar desafios com vícios.

"Já não estava bem, né? Já estava em um processo de depressão profundo e em um processo em que eu estava aumentando o meu consumo de drogas. Eu não ia ter como segurar um personagem, não tinha estrutura, estava abalado com um monte de coisa. Nós conversamos e foi quando falei que era melhor [sair]", disse ele na Leo Dias TV.

Então, ele desabafou: "Eu deixei de viver muita coisa porque foquei no trabalho. Quando você foca assim, você esconde sentimentos, esconde o que está passando. Eu fiz muito isso, para não pensar nos meus problemas de vida, familiares, traumas".

