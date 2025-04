Um ano após o transplante de medula óssea, Fabiana Justus não escondeu a alegria com o desenvolvimento de seu corpo ao retornar às atividades físicas

Nesta quarta-feira, 16, Fabiana Justus usou as redes sociais para celebrar mais uma conquista após um ano de seu transplante de medula óssea. Em janeiro de 2024, a filha de Roberto Justus foi diagnosticada com leucemia e, desde então, passou por diversas sessões de quimioterapia. Agora, ela demonstrou alegria com sua evolução nas atividades físicas.

Na publicação, Fabi destacou a importância dos exercícios para além da estética. “Finalmente entendi que um corpo forte é um corpo saudável! Esses músculos começando a aparecer são pra mim uma conquista IMENSA”, disse ela, mostrando o desenvolvimento do corpo.

"Após químios pesadas e transplante, eu fiquei muito fraca... mas nada que a consistência, paciência e determinação não resolvam", completou a influenciadora, que também agradeceu aos profissionais da saúde que a acompanham nesta etapa.

Fabiana Justus celebra resultados na academia após transplante de medula. Foto: Reprodução/Instagram

Mudança de hábitos

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus compartilhou na terça-feira, 15, detalhes sobre as mudanças em sua dieta e na rotina de exercícios, em meio a um novo tratamento de saúde. Ela está tomando doses altas de corticoide após os médicos identificarem que sua nova medula óssea está atacando algumas partes do próprio corpo.

"Confesso que estava com muito medo quando comecei o tratamento, porque eu vi muitos vídeos e relatos na internet de pessoas que têm que tomar corticoides em doses altas para determinadas condições de saúde e eu pesquisei muito o que diminuiria os efeitos do corticoide em prazo médio. Meu corpo está respondendo muito bem, e está sendo ótimo para mim. Tem que tomar", iniciou.

Em seguida, ela falou sobre sua alimentação. "Senti que a dieta que estou fazendo, cetogênica, focada 100% em proteína e gordura boa, não como açúcar, não como carboidrato, estou muito focada, queria minimizar os efeitos. Não é só pela estética, é por saúde mesmo", continuou ela.

"Eu ainda não senti o inchaço no rosto que as pessoas ficam, mas acho que tem a ver com alimentação e exercício. Já estava fazendo, só continuei meu plano, intensifiquei, aumentei para cinco vezes na semana a musculação. E faço cardio para dar aquela suada e eliminar mais líquido, consequentemente inchar menos", explicou.

Por fim, contou que já começou a reduzir as doses do medicamento. "Depois de quatro semanas na dose mais alta, comecei ontem o desmame, mas é muito lento mesmo. Tô sentindo agora, depois de quatro semanas, a meia marcando no pé, inchaço leve, porque cuidei muito dessa alimentação e exercício. Conjunto de coisas que fiz e deram certo", finalizou.

