Funcionária do Mais Você é socorrida às pressas nos bastidores do programa

A apresentadora Ana Maria Braga revelou que uma funcionária do programa Mais Você, da Globo, precisou ser levada às pressas ao hospital na manhã desta terça-feira, 21. Isso porque ela consumiu uma fruta que seria exibida em uma reportagem do programa e teve uma reação alérgica . A estrela contou que a funcionária ficou sem respirar e precisou de atendimento médico.

O alimento consumido por ela foi a fruta do milagre, que é uma frutinha vermelha que viralizou nas redes sociais. A produção iria exibir uma reportagem sobre o assunto e a funcionária consumiu uma delas antes do início do programa ao vivo. Porém, ela passou mal. Ana Maria contou que a jovem foi atendida pela equipe médica da emissora e levada para o hospital .

"Nós descobrimos aqui que isso é um perigo gigantesco. Porque a nossa assistente de direção, a Lígia Bedine, provou a fruta antes do programa começar e o que ela fez: ela não jogou fora a sementinha e mordeu inteira. Ela não sabia que tinha um carocinho dentro e teve uma reação alérgica gravíssima. Ela nem está aqui trabalhando com a gente agora porque ela foi para o hospital. Ela teve o fechamento da glote, ficou sem ar ”, disse ela.

Então, ela comentou sobre o atendimento médico. "A nossa sorte é que a gente tem uma ambulância aqui dentro da casa, um médico e um enfermeiro que ficam tomando conta da gente. Na hora que ela passou mal, ela foi atendida imediatamente. A médica do pronto-socorro disse para ela ir ao hospital porque ninguém garante que daqui uma hora ela possa ter uma reação igual. Não sabem qual é o poder da semente que ela acabou mordendo”, declarou.

Por fim, ela disse: "Lígia, a gente está rezando para que você esteja aqui recuperada. O médico que a atendeu disse que o caroço e a folha da fruta podem causar queimaduras na boca e na faringe. Então, tome cuidado. Tem gente curioso, mas tem um componente que, nas papilas gustativas da boca da gente, transforma o sabor do amargo e do azedo em doce. Mas é muito perigoso, então tome cuidado”.

Ana Maria Braga negou aposentadoria

Ana Maria Braga usou o programa Mais Você, da Globo, para desmentir os rumores de que iria sair da emissora em 2026. Ela afirmou que foi vítima de fake news. "Um portal na internet disse que eu teria dito e afirmado que deixaria de apresentar o Mais Você no final de 2025, e que o programa acabaria. Normalmente, eu não uso esse espaço tão grandioso aqui para responder ninguém. Esse é o tipo de fofoca, gente, que vem e vai, falam… Mas, desta vez, não mexeram só comigo. Mexeram também com meu time, minha equipe", iniciou ela.

"Vocês, irresponsáveis, não tem noção do transtorno que uma mentira dessas pode provocar. A sensação de insegurança que causa em todo o pessoal que trabalha comigo, e isso pode atrapalhar negociações, projetos futuros do programa e da emissora como um todo. Isso se chama ‘fake news’, que desestabiliza. Isso é uma tremenda falta de responsabilidade com a informação que está sendo dada. Eu não falei. Colocaram palavras na minha boca. Cadê a checagem? Ninguém me perguntou nada. Como noticiam alguma coisa sem chegar comigo ou minha assessoria?", disse.

