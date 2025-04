Carolina Dieckmann faz homenagem emocionante no aniversário do filho

Em suas redes sociais, Carolina Dieckmann fez uma homenagem emocionante para o filho Davi, que está completando 26 anos de vida

Em suas redes sociais, Carolina Dieckmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 16, a atriz fez uma homenagem emocionante para o seu filho Davi, fruto do relacionamento com Marcos Frota.

O rapaz está completando 26 anos de vida e a famosa postou um vídeo em que mostra vários momentos especiais ao lado do herdeiro, que atualmente mora fora do país.

"Davi, meu filho. Eu já perdi as contas de quantas vezes me vi nessa situação: As lágrimas saltando dos olhos, caindo na tela e as letras embaralhando, molhando tudo, e eu tentando colocar em palavras o que é impossível de se explicar. Eu sei disso e eu sigo tentando. Fico buscando nas fotos os pedaços das nossas vidas e encontro nos nossos olhos o retrato desse amor", começou ela.

Em seguida, Carol revelou que sofre com o filho longe. "Meu Deus, como é difícil estar longe, e ao mesmo tempo, e na mesma medida, como eu fico orgulhosa de você ter a sua vida, essa que você escolheu. Não existe nada que eu sinta que seja maior que isso. Me sinto engolida por esse amor. Estou aqui alagada, transbordada, inundada de uma alegria sem tamanho, mais forte, mais bonita, mais iluminada e isso é essa sorte de ser sua mãe".

Por fim, a famosa desejou todas as coisas boas ao filho. "Que Deus te abençoe com uma vida bonita como o seu coração... Se for justo assim, você vai ser o cara mais feliz do mundo. Sim, porque você merece e disso eu tenho certeza. Te amo, Davi. Para além do tempo e de tudo. Feliz 26 anos... os mais felizes da minha vida", finalizou.

Além de Davi, Carolina Dieckmann também é mãe de José, de 17 anos, com Tiago Worcman.

